Moeve Fútbol Zone 1x20: el Barça-Atlético a debat i anàlisi de la jornada 30
Moeve Fútbol Zone torna avui, 6 d’abril, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada a LaLiga EA Sports, amb especial atenció al duel entre FC Barcelona i Atlético de Madrid, un dels partits més destacats del cap de setmana.
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que posa sobre la taula les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en la Liga F Moeve i la Liga Hypermotion, amb anàlisi de resultats, classificació i pròxims compromisos.
El Barça-Atleti i la jornada 30, a examen
El bloc principal del programa posa el focus en LaLiga EA Sports amb la intervenció de l’exfutbolista José Antonio Martín Otín “Petón”, que analitza el partit entre FC Barcelona i Atlético de Madrid. A continuació, la tertúlia amb Albert Blaya i Jaume Naveira aprofundeix en el que ha deixat la jornada 30 del campionat, en un tram de temporada en què cada punt comença a marcar diferències.
Com és habitual, el programa recupera la secció “Unpopular Opinion”, on els tertulians comparteixen les seves opinions més controvertides sobre l’actualitat futbolística. El bloc es completa amb la intervenció de Iván Carsí, de Superdeporte, que ofereix les claus de l’enfrontament entre Real Sociedad i Levante.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El programa pot veure’s a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on es podrà participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Liga Hypermotion i lluita per la permanència
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que analitza la jornada 31 i desgrana les claus de la categoria. A més, a l’espai de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Santiago Valer, d’El Periódico de Aragón, aborda el partit entre Real Zaragoza i Mirandés, posant el focus en les opcions de salvació del conjunt aragonès.
Liga F i joves promeses
En clau femenina, Maria Tikas repassa la jornada de La Liga F Moeve i destaca els tres millors gols del cap de setmana. L’espai “Futbol per a tothom” analitza les tres estrelles que han despuntat en l’últim torneig de FC Futures celebrat a Brunete.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat en un moment clau de la temporada.
