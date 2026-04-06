El pitjor Reial Madrid en 15 anys
Els blancs sumen 10 derrotes (5 amb Arbeloa i 5 amb Xabi Alonso) i van pel camí d’encadenar la segona temporada consecutiva sense guanyar un sol títol.
sis
Fermín de la Calle
El Reial Madrid d’Álvaro Arbeloa es va acomiadar de la Lliga dissabte amb una derrota que, combinada amb la victòria del Barcelona al Metropolitano, deixa els blancs a set punts amb vuit jornades per jugar-se. I mai un equip que sigui líder amb set o més punts d’avantatge a falta de vuit o menys jornades per a la conclusió de la Lliga ha deixat escapar el títol.
La derrota a Mallorca és la cinquena d’Arbeloa en els 18 partits que és a la banqueta blanca, i la desena de la temporada si hi afegim les cinc que va acumular Xabi Alonso abans de ser acomiadat per Florentino Pérez. Els d’Arbeloa encadenen tres derrotes en els sis últims partits a la Lliga davant l’Osasuna, Getafe i Mallorca. Resultats que confirmen les sospites que envolten un equip que va pel camí d’encadenar la segona temporada sense guanyar títols. És la primera vegada que un entrenador, amb Florentino Pérez en la presidència, encadena cinc derrotes en els 18 primers partits i es manté a la banqueta del Reial Madrid. Les tres ensopegades de Lliga, sumades als d’Albacete i Lisboa, qüestionen seriosament la continuïtat d’Arbeloa com a entrenador de l’equip merengue.
Fragilitat darrere
Les deu derrotes en aquesta temporada 2025-26 són el segon pitjor registre del Reial Madrid en les últimes 17 temporades. Només en la temporada 2018-19 hi va haver més ensopegades, en què es van perdre 14 partits. A més, el Reial Madrid ha encaixat almenys un gol els últims set partits de Lliga i iguala la mala ratxa de l’octubre del 2022, quan també van encadenar set partits sense aconseguir mantenir la porta a zero.
El tècnic de Salamanca va assumir la culpa de la derrota a Mallorca: "Aquesta derrota és meva i ho he dit als jugadors. El que necessito és que ja pensin en dimarts, que quan surtin del vestidor aquest partit s’ha acabat. Només vull que creguin que poden guanyar dimarts a la Champions, en una competició importantíssima, amb el públic recolzant davant un grandíssim rival". Arbeloa va decidir donar descans a Vinícius a Mallorca i deixar-lo a la banqueta, per treure’l al minut 60. Abans va donar tot el protagonisme ofensiu a Kylian Mbappé, que malgrat disposar de diverses ocasions no va acabar de concretar-ne cap.
A més, l’equip va tornar a estar espès en atac just en el partit de tornada del francès. Això ha reobert el debat sobre la influència negativa de Mbappé en el joc d’aquest Madrid que no acaba d’oferir un joc fluid ni atractiu. Arbeloa, a qui s’ha demanat quins són els seus plans de futur a la banqueta del Madrid, amb què només té contracte fins a final de temporada, ha respost sempre igual: "Hi seré fins que el club ho vulgui, l’únic que vull és ajudar els jugadors a guanyar títols. L’important és que el Madrid guanyi estigui qui estigui en aquesta cadira i jo seré molt feliç".
Klopp i Pochettino
El Reial Madrid ha deixat de guanyar i és a un pas d’encadenar dos anys seguits sense títols, cosa que no passa des del 2010. És el pitjor Madrid en més de 15 anys. Al segle XXI el club blanc s’ha quedat sense títols el 2021, 2015, 2013, 2010, 2009, 2010, 2009, 2005, 2006, 2005 i 2004. I ara si no aconsegueix aixecar la Champions o revertir la complicada situació que viu a la Lliga, repetirà el segon any de sequera després del buit del curs passat, en què Carlo Ancelotti va deixar la banqueta per dirigir la selecció del Brasil.
Res fa pensar que Álvaro Arbeloa hagi de continuar. És més, dins del club n’hi ha que asseguren que, depenent de com sigui el desenllaç de l’eliminatòria amb el Bayern de Múnic, podria sortir fins i tot abans que no acabi la temporada. Els noms que sonen per suplir-lo són els de Jürgen Klopp, l’home que el president ha tingut sempre com la seva primera opció, i el de Mauricio Pochettino, que també és del gust de Pérez.
El primer sembla que sortirà del projecte de Red Bull i, segons asseguren fonts del club, ja ha demanat al Madrid quins fitxatges estaria disposat a assumir per reforçar l’equip. Pochettino, per la seva banda, és seleccionador dels Estats Units, però queda lliure després del Mundial.
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Carta d'un lector: 'El problema no és que Torrente existeixi, és que no sembla impossible
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
- Una rave aplega unes 100 persones en una finca de les Gavarres
- Míchel Sánchez: 'El primer amb qui parlaré és amb el club perquè m'ho ha donat tot