Tennis
La tennista gironina Marina Bassols denuncia amenaces de mort per les apostes: "T’assassinaré, sé on vius"
La WTA investiga les amenaces de mort que ha rebut la tennista després de perdre un partit.
Begoña González
En els últims mesos, diversos tenistes han alçat la veu per alertar de les greus conseqüències que estan patint els tenistes per les apostes en el seu esport. Fa uns mesos, Lucrezia Stefanini i Panna Udvardy van denunciar situacions similars, i aquesta setmana ha estat la blanenca Marina Bassols qui s’ha vist embolicada en aquesta desagradable situació després de perdre un partit a Colòmbia. "T’assassinaré, sé on vius", ha denunciat que va rebre a les seves xarxes socials.
La gironina de 26 anys ocupa actualment el lloc 203 de la WTA i ha denunciat els fets aquest diumenge al seu compte d’Instagram després del torneig de Bogotà, on va perdre a la prèvia davant la russa Anastasia Tikhonova. "Això és el que vivim la majoria de tenistes en el nostre dia a dia i especialment en dies de competició. És molt greu", comença explicant la tenista en un vídeo compartit a les seves xarxes socials. "Parlo des de l’enuig i la tristesa, però també sent sincera des de la por", reconeix la tenista, que assegura haver rebut insults "de tota mena". A mesura que avança el vídeo van apareixent missatges gravíssims amb amenaces de mort que la tenista ha rebut en els últims dies. "És una barbaritat els missatges que arribem a rebre, i pitjor encara, normalitzar-ho", assegura.
"Sortim a competir i a donar-ho tot. No soc responsable de les apostes de ningú", defensa l’esportista. "Sincerament, no sé què més puc fer per frenar-ho, però haver de tancar les meves xarxes socials no és una opció perquè jo no soc qui genera aquest problema", reflexiona. "Les xarxes socials haurien de ser un espai segur on compartir, donar suport, promoure bons valors, no on es difongui odi i encara menys amenaces".
Després d’aquestes paraules, la tenista procedeix a llegir els missatges amenaçadors que ha rebut aquesta setmana amb frases com: "T’assassinaré", "Com vols morir?", "Et mataré al 100 %, eh", "Tingues-ho clar. Estàs morta", "Buah, t’assassinaré. Sé on vius. Et buscaré la ruïna", "He pagat un cartel perquè et matin", "Estàs morta. Ves amb compte per on trepitges" o "busca’t una bona assegurança de vida i un advocat, perquè et mataré tan bon punt tornis a casa".
La WTA ho investiga
L’any passat, l’Associació de Tenis Femení (WTA) i la Federació Internacional de Tenis (ITF) van publicar un informe que descrivia la magnitud de l’abús dirigit a les jugadores a les xarxes socials i van demanar a la indústria del joc que prengués mesures de manera més eficaç contra els responsables. El 40% dels missatges d’odi rebuts per les esportistes provenia d’apostadors furiosos pel resultat dels enfrontaments. Només l’any passat, 458 jugadors van ser objecte d’abús o amenaces directes; cinc jugadores van rebre el 26 % del total d’abusos identificats, mentre que 97 comptes prolífics van ser responsables del 23 % de tots els abusos detectats.
"Jo em pregunto, fins on permetrem que arribi això. ¿De veritat ha de passar una desgràcia perquè algú reaccioni i es prenguin mesures? No forma part de l’esport i això no s’hauria de tolerar perquè ja ha passat una línia. Darrere de cada jugador hi ha una persona", ha conclòs la tenista.
