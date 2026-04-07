La Bisbal acollirà el Catalonia Open WTA 125 en l’any del desè aniversari del seu torneig de tennis femení
El campionat es disputarà del 27 d’abril al 3 de maig i anirà seguit de l’ITF W35 de Platja d’Aro, en dues setmanes consecutives de tennis internacional al Baix Empordà
La Bisbal d’Empordà serà aquest any l’epicentre del tennis femení català i internacional amb la celebració del Catalonia Open Solgironès WTA 125, que tindrà lloc del 27 d’abril al 3 de maig a les pistes de terra batuda del Club Esportiu CT la Bisbal. La cita coincidirà amb el desè aniversari del torneig femení del municipi i s’emmarca en la designació de la ciutat com a Capital del Tennis Català 2026.
El torneig, impulsat per la Federació Catalana de Tennis, arriba a la Bisbal després d’haver passat en edicions anteriors per Reus, Lleida i Vic. Enguany, a més, la prova presenta un canvi destacat en el model de finançament, que assumirà principalment la Federació amb el suport de la Diputació de Girona i del Departament d’Esports de la Generalitat, mentre que el club bisbalenc continuarà plenament implicat en l’organització. Tots els partits, tant d’individuals com de dobles, seran amb entrada gratuïta.
La presentació oficial s’ha fet aquest dimarts a la Diputació de Girona, amb la participació de representants institucionals, de la Federació Catalana i Espanyola de Tennis, així com dels clubs organitzadors de la Bisbal i Platja d’Aro.
Referent absolut
Més enllà de l’efemèride, el Catalonia Open consolida la seva condició de torneig més important de Catalunya, amb una dotació de 115.000 dòlars en premis. A l’Estat, només queda per darrere del WTA 1000 de Madrid. La coincidència amb la segona setmana del torneig madrileny afavoreix, segons l’organització, la presència de jugadores de nivell internacional en funció de la seva evolució al quadre de la capital espanyola. Les vuit primeres caps de sèrie es troben entre les 51 millors del rànquing mundial.
Entre les inscrites provisionalment hi figuren noms destacats com la jove promesa Alexandra Eala, la doble campiona de Grand Slam Barbora Krejcikova, la número u espanyola Jessica Bouzas, Katerina Siniakova —campiona de deu Grand Slams en dobles i vencedora de l’Open Catalonia 2024— i Dalma Galfi, guanyadora de l’edició del 2025.
Homenatge a Bolsova
Aquesta edició tindrà també una càrrega emotiva especial amb el comiat de la baix-empordanesa Aliona Bolsova, molt vinculada al torneig. El 2 de maig, després de la final de dobles, rebrà un homenatge a la pista central en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i al seu lligam amb la competició.
El Catalonia Open no es limitarà a l’àmbit competitiu. La programació incorporarà activitats de caràcter social, inclusiu i educatiu, amb demostracions de tennis en cadira de rodes, la participació d’alumnes de primària de la Bisbal i una exhibició inclusiva amb ACELL, la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. També s’hi farà una taula rodona sobre el paper de la dona en l’esport, coincidint amb la Diada del Tennis Gironí.
Un cop acabat el torneig de la Bisbal, el relleu el prendrà l’ITF W35 de Platja d’Aro, que es jugarà del 4 al 10 de maig al Club Tennis d’Aro, també sobre terra batuda i amb una dotació de 30.000 dòlars. Serà la setena edició d’una prova ja consolidada dins el circuit. La celebració consecutiva dels dos tornejos convertirà la demarcació de Girona en un pol de referència del tennis femení internacional durant dues setmanes.
Subscriu-te per seguir llegint
