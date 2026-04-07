Els vaixells "que volen sobre el mar" buscaran el títol europeu a l'Escala

La competició promet moments espectaculars

Jordi Roura

L'Escala

La classe International Moth és una de les més tecnològiques, ràpides i innovadores de la vela lleugera internacional. Els participants competeixen amb embarcacions Moth foiling, dissenyades per navegar sobre hidroales, un sistema que permet reduir la fricció amb l’aigua i assolir altes velocitats, oferint la sensació de “volar” sobre el mar. Aquesta espectacular disciplina arribarà del 7 al 13 de juny al Club Nàutic l'Escala, seu del Campionat d'Europa que reunirà 75 vaixells, procedents de 17 paisos i tres continents.

L'Escala, d'aquesta manera, tornarà a ser el centre neuràlgic de la vela internacional, amb jornades de competició al mar i una intensa activitat esportiva i social al Club Nàutic. Segons expliquen des del club, "la classe International Moth és considerada una de les més avançades del món en el desenvolupament de la vela lleugera i un autèntic laboratori d’innovació tecnològica dins l’esport de la vela. Les seves embarcacions monoplaça, extremadament lleugeres i altament tècniques, incorporen hidroales regulables que permeten elevar el casc fora de l’aigua i navegar a velocitats molt elevades, fins i tot amb vents moderats". Aquesta combinació d’enginyeria, habilitat tècnica i rendiment esportiu converteix les regates de la classe Moth "en un espectacle únic tant per als participants com per al públic".

Una de les embarcacions d'aquesta espectacular disciplina / CN L'Escala

El Campionat d’Europa Moth 2026 situarà l’Escala i el Club Nàutic l’Escala al mapa internacional de la vela d’alt nivell, consolidant la destinació com a seu habitual de grans esdeveniments nàutics i de competicions internacionals de primer ordre.

Com a part del programa de preparació del Campionat d’Europa, el Club Nàutic l’Escala organitzarà el Moth Test Event 1 – Moth Costa Brava Training Camp, que tindrà lloc del 10 al 12 d’abril a les aigües de l’Escala. Aquest primer test oficial està concebut perquè els regatistes puguin entrenar en condicions reals de competició, familiaritzar-se amb els patrons de vent de l’Escala i conèixer tant les instal·lacions del Club com les àrees de regata que s’utilitzaran durant el Campionat d’Europa. El programa inclourà entrenaments a l’aigua i simulacions de regata.

Tracking Pixel Contents