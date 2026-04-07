Èric Surís i Xevi Torrent, condemnats a entendre’s al Bisbal
L’exterior, clau en contra el Mataró, és el jugador que més vegades ha estat entrenat pel tècnic
Gerard Ullastre
L’entrenador del Bisbal Bàsquet, Èric Surís, ha aconseguit segellar la primera permanència esportiva de la història del club a Segona FEB. Gran part de la culpa de què aquest curs hagi estat tan exitós és d’en Xevi Torrent, l’integrant de la plantilla que més temporades fa que és al club i l’home amb qui més ha coincidit als vestuaris Èric Surís. «És el jugador que més he entrenat a la vida» va confessar el tècnic després guanyar el Mataró i certificar matemàticament la salvació a la tercera categoria estatal. L’entrenador del conjunt del Baix Empordà va dirigir Xevi Torrent vuit temporades al Salt i s’han trobat a la present per assolir un repte majúscul: no baixar de categoria.
El cap de setmana passat, l’exterior del Bisbal va signar vint punts i quatre triples a la pista de l’Homs Mataró per aconseguir l’objectiu que havia marcat el club quan va incorporar a l’entrenador català aquest estiu passat. Després d’una actuació tan bona en un partit decisiu, Èric Surís es va desfer en elogis a la seva extensió a la pista: «És una insígnia pel club, i també ho és per mi», va dir amb un somriure d’orella a orella. «Estic molt content per ell, perquè ha sigut una temporada dura amb moltes lesions petites i penso que es mereixia fer un partit així com a jugador i com a persona» va afegir.
Xevi Torrent, que ha augmentat els seus registres en aquest últim tram de la temporada, ha estat un jugador clau per aconseguir la permanència. L’arribada d’Adrià Domínguez també va influir en aquest rendiment, permetent tornar a l’exterior a la seva posició natural. Tal com va explicar el tècnic del Bisbal aleshores: «En Xevi Torrent estava assumint molts minuts de base, i amb l’arribada de l’Adrià podem fer que torni a jugar a la seva posició natural, la d’escorta». L’efecte dominó que va provocar l’arribada de l’ex del Joventut és només una prova de com un tècnic que amb només un any ja ha fet història al club entén al mil·límetre un dels dos únics supervivents de l’ascens a Segona FEB del 2024.
El veterà del Bisbal, un cop l’àrbitre ja havia xiulat el camí cap als vestuaris, també va voler mencionar la gran feina que s’estava fent des de l’staff tècnic: «En els entrenaments estem treballant molt bé i això es veu en els resultats» va apuntar. I va afegir «Hem demostrat que estem preparats per competir en aquesta lliga».
