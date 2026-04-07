Íñiguez exigeix «principis» a les jugadores: «Vull el 100%»
El tècnic de l’Spar Girona no sap qui tindrà disponible contra el Movistar Estudiantes
L’Spar Girona travessa «una situació frustrant i complicada», tal com van evidenciar les derrotes en el primer partit de la Copa de la Reina i en l’últim duel de lliga davant el Ferrol (75-67), i això ha fet que Roberto Íñiguez hagi posat més el focus en arreglar-la que no pas en el «bàsquet» que l’equip pugui oferir demà contra el Movistar Estudiantes a Fontajau (20.00 h).
Primer de tot, el tècnic ha de tenir clar amb quines jugadores pot comptar i confiar. «Crec que en perdrem alguna més, sí. Ara mateix tampoc puc especificar bé qui jugarà o no perquè jo no ho sé. Estem en una situació frustrant i complicada, i no és mala sort, la mala sort no existeix. Hem d’analitzar perquè estem en aquesta situació. Requereix una anàlisi interna per aprendre. El problema és que podem aprendre, però les coses que fem es paguen cares. Veurem demà quin equip podem completar», va comentar en la prèvia.
Íñiguez va posar èmfasi en el fet que «no són el mateix els principis que els valors»: «Els principis són regles universals que surten de dins. Per mi són el compromís, la integritat, la honestedat, el respecte pel lloc on ets... Els valors són les coses que t’arriben des de fora i et mous en funció d’això. Poden ser voler guanyar més diners, millorar les teves condicions econòmiques, no afrontar els conflictes o x. Ho diferencio molt. Per exemple, si algunes jugadores o treballadors d’aquest equip pensen que no hi han de ser l’any que ve perquè els han arribat ofertes i millorarà la seva vida doncs me n’alegro, però cal veure si ara es mouen per principis o per valors. Si et mous per principis ets íntegre, tens compromís i respectes on ets i qui t’ha fet créixer fins a l’últim dia. Si et mous per valors el teu objectiu ja està cobert i llavors et rendeixes i desconnectes perquè no t’importa. Els teus valors ja estan satisfets».
En aquest sentit, va explicar que «he demanat principis al vestuari. Això vol dir esforç màxim fins al final, ningú es rendeix ni desconnecta ni pensa més en ell que en l’equip i el club que l’està pagant i li ha servit per fer, possiblement, un salt en la seva carrera. És el més honest, íntegre i, sobretot, just. Jo tinc molt clar que em mouré per principis, ara vull veure per on es mourà l’altra gent. Hem de demostrar-ho a la pista».
Tenint en compte que la situació està afectant els resultats de l’Spar Girona, l’entrenador va assegurar que «és un moment de màxima dificultat. No sabem si serem set o vuit contra l’Estudiantes, però les que siguem hem de tenir principis. La gent que vingui mereix que donem el 100%. Per mi això ara és més important que el bàsquet». I va afegir: «Em preocupa més la nostra situació. Vull saber quines jugadores podrem ser, com ho afrontarem i donaré confiança a les que siguem. És un partit important. Estem lluitant per una plaça a l’Eurolliga, cosa que és molt important per al club i l’equip per l’any que ve. Hem de veure-ho a la pista. Vull veure acció i preocupació pels detalls, viure-ho al 100%».
Subscriu-te per seguir llegint