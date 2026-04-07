La Master class de Fontás i Albert Serra al Banyoles
Els dos defenses històrics fan sessions específiques dirigides als defenses juvenils i cadets del planter i els entrenadors de la base de l’entitat: «Com més format estigui el club, millor serà»
La idea va sorgir de la ment de Pol Tarrenchs, coordinador del Banyoles. «Un dia em va proposar la possibilitat de fer entrenaments específics i dirigits als jugadors defensius del futbol formatiu i als entrenadors de la base. Llavors, li vaig comentar a l’Andreu, que fa temps que torna a estar per aquí. Tots ho vam veure correctament i ho vam posar en pràctica», assegura Albert Serra, l’excentral del Figueres, Girona, Llevant i Olot i una de les parts d’un «trio que funciona de meravella».
«Podent comptar amb en Fontàs, seria d’estúpids no fer-ho», reconeix respecte a la trajectòria d’un futbolista que ha passat pel Barça, el Mallorca o el Celta i que, entre molts títols, va guanyar una Champions League. Tant Serra com Fontàs van sorgir del Pla de l’Estany. «És evident que tenim un vincle emocional i ajudar sempre està bé. El Banyoles és un club humil, però també ho era el Girona, en el seu moment, quan estava a Tercera. Actualment, és evident que l’estructura professional és molt més àmplia i els coneixements són de gent d’alt nivell, i això el Banyoles no ho té. Aquí, com a tants llocs, és una mica com un voluntariat».
Els dos defenses van vestir-se de curt fa unes tardes al Municipal banyolí. «Els nanos d’avui dia són avions», confessa, amb una rialla. «El futbol ha canviat una barbaritat, tot és molt físic. Però per fer aquestes sessions no cal estar en plenitud ni ho faig per sentir-me futbolista, ho faig perquè els nanos vegin com s’han de fer les coses». La sessió va reunir a una desena de jugadors juvenils i cadets, més una quinzena d’entrenadors que seguien atentament l’evolució. «L’objectiu és doble. Els protagonistes són els nois, perquè són ells els que ho han d’aprendre per poder-ho treballar. Però aquesta feina no tindria profit si els respectius tècnics no saben com donar-li continuïtat. Ells també han de tenir clar què transmetre en cada etapa de la formació», afegeix.
Característiques de la sessió
Durant la Master class es treballen aspectes com «la manera de perfilar-se, la basculació horitzontal i vertical, els rebutjos, les centrades laterals, el fet de marcar i com identificar una marca, etcètera». La resposta ha estat «òptima, esclar. S’han mostrat molt interessats i crec que pot tenir un benefici futur. Perquè en la majoria dels clubs el primer equip s’alimenta del seu futbol formatiu, tant pel que fa a jugadors com entrenadors. Com més format estigui el Banyoles, millor serà». Paraula d’un central que continua sent una garantia damunt dels terrenys de joc, ara com a transmissor de coneixements. «No és fàcil quadrar les agendes de tothom, perquè tots tenim mil coses i el camp sempre està ple, però esperem donar-li continuïtat. La saviesa de l’Andreu s’ha d’aprofitar i jo, si puc, també vull aportar el meu gra de sorra», finalitza, amb modèstia.
