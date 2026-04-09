Així són les samarretes que vestiran els clubs de La Lliga per a la jornada retro
La Primera i la Segona Divisió col·laboren en una iniciativa que ret homenatge a la història dels seus equips
Giacomo Leoni Amat
El futbol espanyol viatjarà al passat aquest cap de setmana. LaLiga ha organitzat una iniciativa retro per primera vegada en la seva història per a aquesta jornada, que va del 10 al 13 d’abril. Serà la jornada 31 a Primera Divisió i la 35 a Segona. 38 dels 42 equips que formen part de les dues màximes categories participaran en aquest esdeveniment que ret homenatge a la història dels seus equips. Cada club vestirà una samarreta inspirada en el passat, excepte el Reial Madrid, el Barcelona, el Rayo Vallecano i el Getafe. Les equipacions es van presentar conjuntament en una desfilada que es va celebrar el passat 19 de març a Madrid. A més de la roba, aquest viatge al passat també s’aplicarà en altres elements dels partits, per exemple, les pilotes, així com en els grafismes televisius.
El disseny d’aquestes peces exclusives no serà una rèplica exacta de models anteriors, sinó variacions. La majoria de clubs ha optat per centrar-se en una època concreta de la seva trajectòria al futbol espanyol a l’hora de dibuixar les equipacions, tot i que hi ha algunes excepcions. El Reial Betis Balompié ha decidit barrejar diferents detalls que abasten diverses dècades per crear un únic model. El Reial Madrid va rebutjar aquesta proposta des del principi, mentre que el FC Barcelona va al·legar problemes tècnics que li impediran formar part d’aquesta iniciativa en el seu derbi contra l’Espanyol, aquest dissabte a les 18.30 al Camp Nou, que sí que saltarà a la gespa amb el groc fundacional i el pegat de l’espònsor Dani de la temporada 1994-95.
Tot i que els dos gegants del futbol espanyol seran baixa en aquesta ocasió tan especial, les samarretes dels altres equips amaguen històries que mereixen atenció. Com es pot veure a la màniga de l’equipació retro del conjunt periquito, la mateixa Lliga també ha adoptat el seu antic imagotip per a aquests dies. Tanmateix, les mirades estaran posades en com llueixen aquestes indumentàries sobre els jugadors i en els records que reactivin entre els aficionats de més edat. Si bé algunes evoquen èpoques daurades, més d’un equip s’ha inspirat en períodes que s’acosten a les arrels sense que importi l’èxit, com ha estat el cas del Girona, amb una samarreta inspirada en la temporada 1991-92, quan el club competia a Segona Divisió B.
Casualment, l’Elx també s’ha remuntat a aquella mateixa temporada 91/92 per crear la seva nova samarreta retro. Aquella amarga campanya va ser recordada perquè era la primera vegada que competien a Segona B, i en què es van quedar a les portes de l’ascens després d’acabar en quarta posició. El València ha estat un altre equip que s’ha inspirat en l’equipació alternativa amb diferents tons de taronja que va lluir el 1991-92, temporada que van acabar quarts i es van classificar per a Europa. La samarreta del Leganés està inspirada en la temporada 1997-98, coincidint amb l’any d’inauguració de l’Estadi de Butarque i la cessió de Samuel Eto’o als ‘pepineros’ procedent del Reial Madrid. El llegendari davanter camerunès, l’únic de la història a guanyar dos triplets seguits (Barça, 2009, i Inter, 2010), també forma part de la història del Mallorca, que traurà una samarreta basada en la línia Total 90 de Nike, un model que la marca nord-americana va estar a punt de treure per als bermellons a principis dels anys 2000, però que finalment no va veure mai la llum. Els inicis del segle XXI també han servit d’inspiració per al Vila-real, que en aquella època va començar a consolidar-se a l’elit del futbol espanyol amb el seu inconfusible color groc.
Tot i que la majoria de clubs ha preferit centrar-se en una temporada concreta, d’altres han triat els seus orígens per a la samarreta, com per exemple l’Atlètic de Madrid o el Llevant, quan tots dos encara no eren coneguts pels seus noms actuals. Els colchoneros reutilitzaran l’equipació retro que van estrenar el 2023 per celebrar el 120è aniversari. Fundat sota el nom d’Athletic Club, l’Atleti va vestir els seus primers anys d’identitat amb el blanc-i-blau. El Levante UD, fundat el 1907 sota el nom de Fútbol Club Cabanyal, recupera la franja negra en diagonal com a tret principal característic d’aquella època.
La samarreta de l’Osasuna està inspirada en la que van vestir durant els anys setanta i vuitanta, recordada per l’ascens a Primera Divisió després de disset temporades. L’Athletic Club de Bilbao segueix la mateixa idea i se centra en el lustre que va del 1970 al 1975, quan l’entitat va recuperar el nom original d’Athletic Club, va instal·lar els camps d’entrenament de Lezama i, a més, va conquerir la seva penúltima Copa del Rei el 1973 davant del CD Castellón. La samarreta retro de l’Alabès és una rèplica de l’equipació que van vestir a la final de la Copa de la UEFA del 2001, l’única de la seva història, que van perdre per 5-4 davant del Liverpool a la pròrroga. La Reial Societat lluirà aquest cap de setmana contra l’Alabès una equipació inspirada en la que van vestir a l’última etapa de l’històric estadi d’Atotxa, la seva llar entre 1913 i 1993. El Sevilla també abraçarà diverses dècades per mantenir-se fidel a la seva identitat històrica, integrant l’escut utilitzat des de principis del segle XX fins al 1921 i conservant el blanc de la seva estètica clàssica amb detalls en vermell. L’Oviedo, últim classificat de Primera Divisió, buscarà aferrar-se al triomf de la darrera jornada davant el Sevilla amb la peça que van presentar el març del 2017 amb motiu del 91è aniversari del club.
