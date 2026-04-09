Arbeloa confirma la titularitat davant el Girona de Militao, Camavinga i Bellingham
JJL / OG / EFE
Álvaro Arbeloa, entrenador del Reial Madrid, va assegurar aquest dijous en roda de premsa que en el futbol, per guanyar partits, «no n’hi ha prou només amb el talent» i va demanar als seus jugadors que davant del Girona brillin i facin un gran partit, «independentment» que sigui un dels 38 de Lliga.
A pocs dies del partit que disputarà el Reial Madrid davant del Bayern de Munic i en què el conjunt blanc necessita remuntar per accedir a les semifinals de la Lliga de Campions, el tècnic blanc va parlar sobre una cultura de l’esforç innegociable que s’ha d’aplicar en cada duel indistintament de la competició que sigui.
En la roda de premsa posterior al partit d’anada que el Reial Madrid va perdre per 1-2 davant del Bayern, Arbeloa va parlar sobre Mbappé: «Aquest és el Mbappé que volem veure, un Mbappé que vol ser Mbappé cada dia». Preguntat per aquestes paraules, el preparador blanc va teoritzar sobre el futbol més enllà del talent.
«No només Mbappé. Vull jugadors que vulguin ser jugadors del Reial Madrid cada dia. És important voler ser un mateix més enllà del talent i la qualitat. No cada dia es poden jugar uns quarts de Champions i partits de gran motivació. És aquí quan arriba l’autoexigència i quan arriba voler ser el millor cada dia», va assenyalar.
«L’esforç, l’actitud, les ganes... Això és el que necessitem dels jugadors del Reial Madrid, que demà han de sentir que han de brillar i fer un gran partit, independentment que sigui un dels 38 de Lliga o uns quarts. No és fàcil, però necessitem això d’aquests jugadors, que surtin al camp i que la seva motivació més gran sigui donar el millor de si mateixos», va afegir.
A més, va negar rotundament que insinui amb aquestes declaracions que a algun jugador del Reial Madrid li faltin ganes sobre el terreny de joc: «En absolut. És molt important per a mi com a entrenador. Entenc que tampoc no soc una persona a qui li agradi gaire parlar només del que vulguin fer els meus jugadors sobre el camp i desgranar tàcticament quines situacions busquem», va explicar.
«En tots els aspectes de la vida s’ha de sortir amb compromís i actitud. El talent dels meus jugadors és meravellós, però per guanyar partits no n’hi ha prou només amb el talent. Pot ser que de tant en tant sí, però necessitem alguna cosa més que el talent», va afegir.
També va parlar sobre els xiulets que va rebre Vinícius Júnior durant el partit davant del Bayern i va recordar que el brasiler té un gran rendiment i talent alhora que va indicar que la crítica forma part de la manera de ser de l’estadi del Reial Madrid.
«Els xiulets formen part de l’exigència d’aquesta afició. Ho veig com una cosa normal i natural. Altres entrenadors poden notar un ambient enrarit, però això és el Reial Madrid i l’exigència és màxima. Però no podem demanar res més als aficionats; si vam donar la cara a la segona part i vam empènyer va ser per com va apretar el Bernabéu. Això ho tinc clar. Tant de bo tingués la sort de jugar tots els partits al Bernabéu. Els jugadors ho senten igual».
Així mateix, va assenyalar que no pensa fer rotacions per al partit davant del Girona perquè per a ell el duel més important és el d’aquest divendres: «Trauré un equip a l’altura d’ells», va confirmar.
«No estem per a proves. És clar que tots tenim moltes ganes que arribi el partit de Munic. Des que va xiular l’àrbitre tenim aquest ànim d’arribar a l’Allianz i provar del que som capaços. El Madrid ha forjat la seva història a través de desafiaments com el de dimecres. Però el partit de dimecres comença demà».
Arbeloa va revelar que els seus jugadors són els primers que volen jugar davant del Girona perquè, per al Real Madrid, quan no s’aconsegueix guanyar «malgrat un gran rendiment», sempre es vol jugar l’endemà per arreglar les derrotes.
«He parlat amb molts d’ells i tots estan disposats i disponibles, amb ganes d’oferir un gran partit a l’afició i sobretot a nosaltres mateixos. Som conscients que cada partit per a nosaltres és molt important. Si abans teníem poc marge d’error, ara encara menys. Busquem guanyar cada partit. Lluitem cada un i sabem l’exigència que comporta l’escut que portem al pit», va concloure.
