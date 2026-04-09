La base del Bàsquet Girona també dona alegries a Marc Gasol
L'U18 masculí disputa aquest cap de setmana, per segon cop, el campionat de Catalunya, amb la possibilitat de classificar-se per primera vegada per a l'estatal
L'equip U22 està pendent de saber quin rival tindrà en l'eliminatòria a partit únic que els pot dur a la fase final entre els sis millors del torneig
El Bàsquet Girona continua recollint els fruits de la feina a la base. Poc es podia imaginar, Marc Gasol, quan el 2014 fundava l'Escola de Bàsquet que ha acabat derivant en l'actual club que aquest agafaria tanta dimensió. Aquesta temporada, i parlant només dels equips U22 i U18 masculins, s'estan aconseguint uns resultats que reforcen el projecte formatiu i consoliden una línia de treball que combina competitivitat, identitat pròpia i, fins i tot, projecció cap al primer equip de la lliga ACB. Tant des de la banqueta com des de la direcció esportiva es posa l’accent en el mateix missatge: més enllà dels marcadors, el que es valora és el camí recorregut.
En el cas de l’U22, el director esportiu Marc Pena destaca la satisfacció pel rendiment d’un conjunt que, segons explica, ha exhibit una personalitat molt definida durant tota la temporada. Defensa activa, ambició i energia han estat alguns dels trets més recognoscibles d’un conjunt que, en paraules seves, ha estat capaç de convertir aquesta identitat en dades concretes, com ara el volum de pilotes recuperades o el domini del rebot ofensiu.
A més, subratlla que aquest grup no només ha competit bé, sinó que ha complert una de les funcions estratègiques del club: acostar jugadors al primer equip. Aquest curs hi han debutat Khory Brunot (l'únic estranger, un jugador francés provinent del Salt que es va oferir perquè venia a estudiar a Girona) i Izan Soler, però d'altres jugadors joves com Pol Coll, Oriol Molist o Axel Serkan també han estat en dinàmiques del sènior, reforçant aquesta idea de continuïtat dins l’estructura gironina.
Pena també posa en valor que l’U22 hagi estat un equip de quilòmetre zero, integrat per jugadors formats a la casa i representatiu del recorregut de la base. El fet que hi hagin coincidit esportistes de fins a cinc generacions diferents evidencia, segons apunta, que aquest espai era necessari dins l’engranatge formatiu del club. El dirigent remarca igualment la feina “incansable” dels cossos tècnics de l’U18 i l’U22, així com la constància dels jugadors i fins i tot l’acompanyament de les famílies, com a factors clau per entendre els bons resultats.
Ara el proper repte, després de tancar la segona fase de la lliga U22, estrenada aquest any per evitar la fuga de talent cap als Estats Units, en segon lloc, és intentar arribar a la fase final que reunirà els sis millors equips del campionat. Ja hi són Barça, Madrid i Saragossa. Gran Canària, Burgos i Fundación CB Canarias es disputaran l'últim lloc directe i els dos que no l'aconsegueixin s'ho jugaran amb el Girona i el València. Manresa, Joventut i Lleida, els altres equips catalans de l'ACB, ja no tenen opcions. L'eliminatòria, a partit únic, el Girona la jugarà com a visitant. La fase final està programada entre el 15 i el 17 de maig.
Tècnic compartit
Xavi Roselló, que també és el tècnic dels U18, considera que la temporada s’ha de llegir clarament en clau d’èxit. L’objectiu inicial, assegura, era ser tan competitius com fos possible i créixer a mesura que avançava el curs, tenint en compte que molts dels seus jugadors afrontaven per primera vegada una experiència competitiva més enllà de l’àmbit autonòmic. En aquest context, Roselló remarca que el Bàsquet Girona ha estat l’equip que menys s’ha reforçat des de fora i, alhora, el que més ha apostat per la seva pròpia base.
Els resultats han acabat donant la raó al discurs del tècnic. L’U18 s’ha tornat a classificar per a la Final Four del campionat de Catalunya, una fita que tot just s'havia atrapat per primer cop la temporada passada. El tècnic admet que competir amb estructures com Barça, Joventut o Manresa és especialment exigent, tant per tradició com per capacitat de captar talent extern, però defensa que això no resta valor al que ha fet el seu equip. Més aviat al contrari: ho magnifica. Dissabte (18.10h), a Mollerussa, els gironins buscaran un lloc per a la final davant del Joventut, amb qui aquest curs hi han perdut en tres dels quatre partits que hi han jugat. Els dos finalistes, més el vencedor del partit pel tercer lloc (si el Girona cau s'enfrontaria contra el Barça o el Manresa), obtindran el bitllet per al campionat d'Espanya, una fita inèdita per al club en equips masculins (els femenins, en canvi, hi van anar el curs passat i hi tenen una notable tradició agafant l'etapa de l'Uni).
Un dels factors que expliquen aquest creixement és la connexió entre categories. Marc Pena assenyala que el fet que Roselló dirigeixi tant l’U18 com l’U22 ha afavorit una relació molt natural entre els dos equips. Això ha permès que jugadors júniors hagin tingut l’oportunitat d’entrenar amb l’U22 i de fer un pas més en la seva evolució. Aquesta passarel·la competitiva encaixa amb la voluntat del club de construir una base sòlida i donar continuïtat al talent del territori. Roselló és mallorquí i va arribar a Girona fa vuit anys per estudiar CAFE a l'Euses de Salt, on ara hi exerceix també de professor d'Esports d'equip, en paral·lel a la seva feina a l'institut Narcís Xifra dins del Batxillera Esportiu. Abans d'arribar a Fontajau fa quatre anys havia estat fent d'entrenador al Quart.
La dimensió dels èxits encara pren més valor si es posa en context. El Bàsquet Girona no arriba als 400 jugadors de base en total, però manté una estructura àmplia, amb equips masculins i femenins i una aposta clara per la promoció del bàsquet des de les primeres etapes. El club treballa perquè hi hagi continuïtat des de l'escoleta, l'etapa de minibàsquet i el salt a la cistella gran i, quan s’obre una oportunitat, intenta reunir el talent que hi ha al territori.
Així, el bon paper de l’U22 i l’U18 no és només una fotografia d’un curs exitós. És també la confirmació que el model formatiu del Bàsquet Girona comença a donar resultats visibles: equips competitius, jugadors que progressen i una estructura que ja alimenta el primer equip. Una base que no només acompanya el projecte, sinó que n’esdevé una peça central.
