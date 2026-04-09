Lliga ACB
El Bàsquet Girona vol seguir creixent: Pep Busquets espera un partit tàctic i complicat contra el Tenerife
L'escorta del Bàsquet Girona destaca el moment de "confiança" que té l'equip per "traure partits fora de casa"
El Bàsquet Girona s'ha guanyat el dret a somiar en aquest últim tram de temporada, després dels bons resultats que ha obtingut durant l'any per deixar la permanència molt ben encarrilada i, fins i tot, poder optar a una plaça a Europa. Del bon moment que travessa el conjunt de Moncho Fernández, n'ha parlat Pep Busquets en la prèvia de l'encontre d'aquest dissabte davant el Tenerife. "Estem en confiança i sabent traure partits fora de casa. L'equip té ganes de seguir jugant i creixent. Davant el Tenerife serà un partit xulo, segur", ha comentat l'escorta català.
Busquets ha aprofundit una mica en l'anàlisi del rival i ha comentat que al Tenerife "hi ha molts veterans que han jugat junts i es coneixen moltíssim". "Sabem que serà un partit molt tàctic. Haurem d'intentar imposar el nostre joc i fer-los córrer, que ells fan exactament el contrari. Haurem de ser molt sòlids al darrere, intentant cometre els mínims errors perquè si no el Tenerife és un equip que et castiga gairebé sempre", ha afegit. En aquest sentit, ha insistit que "tenen molta qualitat en atac. Es coneixen moltíssim, juguen de cap. Haurem de fer que no estiguin còmodes i, nosaltres, defensar com ho estem fent últimament. Haurem de cometre pocs errors perquè sinó els castiguen tots i llavors serà molt complicat".
