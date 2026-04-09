Indignació al Barça: valora presentar una protesta a la UEFA per l'arbitratge davant l'Atlètic

"Ho hem de denunciar perquè, si no, no hi haurà millora", avança Rafa Yuste, president en funcions del FC Barcelona

Flic s'encara amb l'àrbitre Kovacs en la revisió del VAR durant el partit d'anada dels quarts de final de la Champions League entre el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid al Camp Nou.

Flic s'encara amb l'àrbitre Kovacs en la revisió del VAR durant el partit d'anada dels quarts de final de la Champions League entre el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Albert Guasch

Hi ha indignació al FC Barcelona amb l'arbitratge davant l'Atlètic. La indignació es pot traduir en una denúncia formal davant la UEFA. El focus se situa en les mans de Marc Pubill a l'àrea petita després d'una cessió amb el peu del porter Juan Musso. Un penal claríssim per al club blaugrana que no van apreciar ni el col·legiat romanès, Istvan Kovacs, ni el VAR, dirigit per l'alemany Christian Dingert. "Ho hem de denunciar perquè, si no, no hi haurà millora", va avançar Rafael Yuste, president en funcions.

"És increïble que avui dia, amb tots els mitjans que tenim com a societat en l'àmbit tècnic, tecnològic i electrònic (pel que fa al VAR), és increïble que no xiulessin un penal així, claríssim, intencionat o no i amb respecte per a tothom", va assenyalar Yuste.

"Em sorprèn perquè tothom ho va veure. No parlem de tres punts, sinó d'un títol com la Champions. I no podem oblidar, perquè la memòria és molt curta, que ja ens va passar una cosa així a la Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Madrid", va dir en referència a un gol anul·lat protestat a Pau Cubarsí a l'anada de Copa al Metropolitano.

Yuste creu que s'ha de denunciar perquè, en cas contrari, "no hi haurà millora". "Tothom s'equivoca, però ja s'equivoquen massa vegades i no ho podem deixar passar. Estem estudiant com a club la valoració interna de fer un comunicat", va comentar.

Malgrat tot, el president blaugrana va recordar que queda el partit de tornada de la setmana vinent al Metropolitano. "Hi anirem a remuntar, és possible, i també tenim un partit de LaLiga molt important davant l'Espanyol (aquest dissabte)", va dir.

El dirigent blaugrana va fer aquestes declaracions després de prendre part a "Clubs de primera línia: responsabilitat i acció contra l'odi", una taula rodona organitzada per LaLiga a Barcelona.

RRSS WhatsAppCopiar URL
