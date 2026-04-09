Lesions, contusions, vòmits i fins i tot un gos malalt: l’Spar Girona no es rendeix
Contra l'Estudiantes Carter, Bibby i Canella van ser baixa per problemes físics, però a més a més Merceron sortia d'una gastroenteritis i Holm havia tingut un problema personal
Roberto Íñiguez destaca la força del grup: "estem de merda fins el coll, però hem sabut sortir a la superfície gràcies a la força del grup"
L’Spar Girona va regalar-se dimecres a la nit molt més que una victòria contra l’Estudiantes. Roberto Íñiguez estava satisfet pel resultat, òbviament, però sobretot per la manera com l’equip havia respost enmig d’un context límit. “Com sempre dic, no tot és guanyar o perdre. Estic molt més content per la feina de l’equip. Estem de merda fins al coll, no ens poden passar més coses”, va resumir l’entrenador, visiblement alleujat després d’un nou exercici de resistència del seu grup.
El tècnic no va poder comptar amb tres jugadores. Canella continua de baixa indefinida pel cop que va rebre contra el Joventut al gener i, segons va explicar el mateix Íñiguez en una entrevista a aquest diari, no creu que pugui tornar a jugar aquesta temporada. Bibby arrossega molèsties al genoll i Carter es va quedar a casa per una contusió que va patir a la pista del Ferrol.
La llista de contratemps, però, no acabava aquí. El mateix dimecres al matí, Axel Merceron havia estat vomitant després d’uns dies afectada per una gastroenteritis. I, per acabar-ho d’adobar, Holm va haver de fer front a un problema personal poques hores abans del partit. “A dues hores del partit, el seu gos es va trobar malament i l’havien de dur d’urgència. Per a ella, el seu gos és part de la família i jo no sabia ni si vindria a jugar, però després ha fet un gran partit”, va revelar l’entrenador.
No en va parlar Íñiguez, però el mateix dimecres també havia transcendit que Lola Pendande no seguirá a l'Uni el curs que ve. Es va publicar a xarxes socials al compte @coachRookie (hauria fitxat ja per Olympiakos) i ho va poder confirmar aquest diari. Amb ella ja són dues les peces que saben que el seu futur és fora de Girona el curs que ve perquè Jocyte ja fa mesos que va acceptar una oferta del Project B, una nova competició de bàsquet que farà exhibicions en diverses ciutats del món (entre elles, València), a partir de la temporada que ve.
Íñiguez va insistir en la sensació de viure en un estat d’emergència permanent. “Quan penso que no ens poden passar més coses, ens en passen d’altres. Per això dic que estem amb la merda fins al coll, però, tot i això, hem sabut sortir a la superfície”, va subratllar. Per sobre de tot, el tècnic va posar en valor la resposta col·lectiva de l’equip: “Tothom ha estat amb energia, jugant juntes i controlant el duel des del principi fins al final. Hem d’aprendre que aquest és el camí”.
En una situació així, va remarcar, “aquestes coses són més importants que el bàsquet”, abans d’elogiar obertament “la força del grup”. També va voler destacar noms propis: “He vist Juste liderant, Klara reaccionant bé, Ainhoa entenent els errors de Ferrol i tornant a ser Ainhoa López, Coulibaly liderant als dos cèrcols, Carol, Lola... Totes les jugadores han estat presents al partit. He vist molts detalls d’un grup que és aquí, ara mateix. Saben que estan en una situació difícil, perquè hi ha companyes que estan fora, i s’han unit. Aquesta és la força del grup”.
L’entrenador també va recuperar Quevedo, baixa a València i a Ferrol, i que a la Copa havia ajudat com havia pogut mentre arrossegava una fascitis plantar. Ara cal veure quines jugadores podrà afegir l’Spar Girona a la causa en els pròxims dies, tot i que al club confien que Bibby i Carter puguin arribar a la Final Six de la setmana vinent. L’australiana va tornar de l’última aturada FIBA amb males sensacions al genoll i continua entre cotons. Abans de la gran cita de Saragossa, però, l’Uni visitarà diumenge (12 h) l’Ensino Lugo en el primer dels tres últims partits de la fase regular.
Conservar el segon lloc
L’objectiu esportiu és clar: conservar el segon lloc, ara mateix en disputa amb un València que té una victòria menys i contra qui les gironines tenen l’average a favor. En altres paraules, si el València ho guanya tot, a l’Spar Girona li podria valer amb sumar dues victòries en les tres jornades que falten. Íñiguez ja advertia, però, que “no serà fàcil”, tant per l’exigència de la sortida a Lugo com pel potencial d’un Jairis que visitarà Fontajau el dimecres 22. Sigui com sigui, l’equip ja ha tornat a demostrar que sap rebel·lar-se contra l’adversitat a partir de la força del grup.
