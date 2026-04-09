L'Spar Girona dissenya una samarreta especial per a la Final Six
La nova camiseta és una edició limitada i només hi ha 100 unitats a la venda
L'Spar Girona se cita amb la història la setmana que ve amb la participació a la Final Six de l'Eurolliga i, per això, el club ha dissenyat una samarreta commemorativa especial per celebrar-ho. La camiseta, de color negre i les lletres '6IRONA FINAL SIX' en vermell, és una edició limitada i només s'han posat 100 unitats a la venda.
Es pot comprar a la botiga del web del Bàsquet Girona a un preu de 19,95 euros i les talles van des de la XS fins a la 3XL.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord