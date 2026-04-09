Míchel abans del Madrid-Girona: “Mai és un bon moment per jugar al Bernabéu”
Blind té complicat arribar al partit mentre que Fran Beltrán arrossega molèsties
Míchel demana “mentalitat col·lectiva” per encarar un “partit més” on espera que els seus homes ni estiguin “sobreexcitats” ni “pensin que no passa res perdre”
El Girona visita demà el Reial Madrid amb l’objectiu d’agafar-lo despistat i mirar de sumar algun punt que l’acosti encara més cap a la salvació. Visitar el Bernabéu sempre és un repte d’alçada i enguany també ho serà. Així ho considera Míchel que, de cap manera, troba que l’eliminatòria de la Lliga de Campions contra el Bayern pugui rebaixar l’exigència dels blancs contra el Girona. “Sabem de la dificultat que tindrem. Mai és fàcil jugar al Bernabéu i mai és bon moment per anar-hi. No miro la classificació ni contra qui han de jugar després, només analitzo el rival i busco com fer-li mal. Espero la seva millor versió. Si no és fàcil pel Bayern, el Manchester o el Barça, tampoc ho és per nosaltres”, ha dit avui el tècnic.
El madrileny demana “mentalitat col·lectiva” per a un partit on les emocions poden disparar-se. "Haurem de patir molt, però també esperem que passin coses. No podem estar sobreexcitats ni tampoc pensar que no passarà res si perdem”, deia. En aquest sentit subratllava que el Madrid continua lluitant per la Lliga. “Estan obligats a guanyar cada partit i tenen aquesta derrota després de dues derrotes. Espero la seva millor versió”.
L’equip viatjarà demà al matí amb xàrter cap a Madrid sense Vanat, Van de Beek, Portu i Juan Carlos. Blind té molt complicat arribar-hi mentre que Fran Beltrán no ha acabat la sessió d’avui, “fatigat”. Míchel no ha aconseguit guanyar mai al Bernabéu com a entrenador i tampoc ho va fer com a jugador. Preguntat per si faria alguna promesa si demà guanya el Girona ha llançat pilotes fora. “No. És un partit més. Això sí, si guanyem seran més que tres punts, com contra el Barça. Perquè són rivals que guanyen el 90% dels partits i no s’esperen, normalment. D’aquí a final de temporada, el Barça i el Madrid guanyaran sis, set o vuit partits, segur”.
El Girona jugarà demà amb la samarreta retro i l’escut antic, una equipació que encanta a Míchel. “Tinc la samarreta amb el 8 i el meu nom i tot”, ha confessat. “Tenim una història i és molt bona. Sempre és bo recordar què van fer altres perquè nosaltres estiguem aquí ara”.
A l’espera d’arribar als 42 punts i segellar la salvació, ha tocat d’esquitllada el tema del seu futur. “Aquest any he après molt personalment i professionalment. Per això estic molt agraït al club perquè hem estat setze jornades en descens i ha continuat pensant que jo era la solució. Aquesta confiança no la té tothom. Jo sempre dic que necessito confiança i un projecte i, aquí, sempre els he tingut”.
