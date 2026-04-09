Piero Rebaudengo, secretari general de World Climbing
La radiografia de l’escalada a nivell mundial: "Madrid és una regió clau"
El secretari general de World Climbing analitza el creixement global de l’escalada i l’impacte de la cita d’Alcobendas dins de l’estratègia internacional de l’organisme
Piero Rebaudengo (Torí, 1958) no titubeja i amb un somriure parla pel sentir que hi ha al món de l’escalada: «Estem en un gran moment». El secretari general de World Climbing, en una xerrada en exclusiva, ens repassa l’evolució d’aquest esport en auge, el paper de la federació internacional i l’impacte d’esdeveniments com la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, que se celebrarà a Alcobendas entre el 28 i el 31 de maig.
Per exemplificar d’una manera senzilla el creixement de l’escalada, el dirigent italià posa un exemple: «El nombre de medalles dels Jocs Olímpics ha augmentat de París a Los Angeles, cosa que és un senyal clar de creixement. A més, el nombre de persones que el practiquen continua augmentant, igual com el de rocòdroms arreu del món. En països com els Estats Units tenim dades que confirmen que aquests espais creixen any rere any».
Treballar des de la base fins al cim
Sobre la seva institució, dalt de la piràmide de responsabilitat d’aquest esport, Rebaudengo defineix amb precisió el rol de la federació internacional: «El nostre paper és doble. D’una banda, estem molt involucrats en l’elit, en l’alt rendiment. Però, al mateix temps, tenim la responsabilitat d’ajudar les nostres federacions nacionals a desenvolupar l’esport als seus països. Hem de treballar des de la base fins al cim. És una responsabilitat que assumim com a organització».
Sobre el recent canvi de marca d’IFSC (International Federation of Sport Climbing) a World Climbing, apunta: «El canvi de marca té diversos objectius. Ens permet reflexionar sobre la nostra posició i els nostres objectius... No és només una qüestió estètica, sinó conceptual. Volem posicionar-nos millor dins del panorama esportiu i situar la nostra federació on creiem que ha de ser, al costat d’altres esports olímpics».
L’impacte de les competicions internacionals també ocupa un lloc central en el seu discurs: «Els esdeveniments de màxim nivell, com les nostres sèries internacionals –i abans la Copa del Món–, són clau per donar visibilitat als atletes i convertir-los en referents».
A més, remarca un tret diferencial de l’esport: «Hi ha una cosa molt especial en el nostre esport: la proximitat. Quan organitzem un esdeveniment en una ciutat, la gent pot entrenar en els mateixos espais que els atletes, conèixer-los i tenir-hi accés... Això no és tan habitual en altres esports i és una gran fortalesa per construir comunitat».
En igualtat de condicions
Dins de l’escalada, com un dels esports que estan emergint amb força en la societat a nivell mundial, la igualtat és un element estructural. Rebaudengo explica el cas en l’escalada: «La igualtat ha sigut present des de l’inici del nostre esport. Homes i dones competeixen en igualtat de condicions, amb els mateixos esdeveniments i reben els mateixos premis». No obstant, reconeix que tenen marge de millora: «Volem anar més enllà. Estem impulsant iniciatives per augmentar la presència femenina en rols tècnics i oficials, com el route setting. Tenim un pla específic de diversitat en aquest àmbit, perquè creiem que és clau per consolidar una igualtat real dins del sistema».
En l’àmbit mediambiental, una altra de les grans preocupacions de l’actualitat, el secretari general comenta que «la sostenibilitat no és només una qüestió ambiental, també és financera. Els dos aspectes estan connectats. Hem creat una comissió de sostenibilitat liderada per un atleta, el nord-americà Jesse Grupper. Per a nosaltres és molt important que un esportista lideri aquest tipus d’iniciatives, perquè són els qui estan més sensibilitzats amb aquests temes».
A més a més, en aquest sentit apunta que estan «treballant en projectes com l’ús de materials reciclables a les nostres instal·lacions». Tot i que incideix que «la sostenibilitat va més enllà de mesures puntuals: implica mentalitat, planificació i coherència en cada esdeveniment».
Connectar amb la gent
Quant a la cita d’Alcobendas l’últim cap de setmana de maig és, per a Rebaudengo, un exemple clar de cap on es vol moure World Climbing: «Tenir un esdeveniment a la teva ciutat és la millor manera de connectar amb la gent. I l’esdeveniment de la Comunitat de Madrid, Alcobendas en particular, n’és un bon exemple. La gent pot acostar-s’hi, conèixer els atletes, compartir espais amb ells i viure l’esport de prop». I recalca: «Madrid forma part de la nostra estratègia de portar l’escalada a grans ciutats. Madrid és una regió clau, en un país amb una gran tradició esportiva, i volem continuar creixent junts».
A més de l’augment del nombre de practicants i de rocòdroms pel món, en el pla esportiu l’evolució de l’escalada també és evident: «Hem crescut molt des de l’inici d’aquest camí. El fet de comptar ara amb tres medalles per gènere en els Jocs Olímpics, a més de la presència en el programa paralímpic, és un reflex clar d’aquest creixement. Els atletes són cada vegada més complets... El futur passa per una especialització més gran, una preparació més científica i un enfocament més professional».
