El Bisbal celebra la fita mirant de reüll una carambola
L’equip encara pot fer el play-off, però ha de guanyar-ho tot i esperar derrotes
La permanència a la Segona FEB ja està més que lligada per a un Bisbal Bàsquet que ho celebrarà amb l’afició en la visita de l’Osca (dissabte, 18.10 hores) al Pavelló Vell. «L’equip sempre ha entrenat bé, el fet d’haver aconseguit l’objectiu no és diferencial, en aquest aspecte. La inèrcia i la nostra responsabilitat ens fa continuar al màxim fins al final. És evident que la sensació de satisfacció existeix. Estem molt orgullosos», comentava Èric Surís, l’entrenador d’un vestidor que qui sap si encara en viurà alguna de més grossa, aquest curs. Falten dues jornades i els bisbalencs aspiren a ocupar una de les posicions de play-off, malgrat que necessita una carambola: ha de guanyar els dos partits i esperar que el Saragossa, que diumenge rebrà l’Albacete, els perdi. «Intentarem competir el millor possible», reconeixia el gironí.
«Estem molt contents per tenir possibilitats d’accedir al vuitè lloc, encara que, fent números, és complicat. El calendari no és fàcil i no tenim l’average amb el Saragossa, amb la qual cosa no disposem d'una alta probabilitat. Anirem partit a partit, primer l’Osca i després cap a Eivissa», matisava Surís, que va parlar de la fita. «Té molt mèrit el que hem aconseguit. Hem remat i treballat junts, en els bons i els mals moments. Això li dona més valor al trajecte».
