World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
La Comunitat de Madrid i l’escalada: de la tradició en roca a la World Climbing Series 2026
La Comunitat de Madrid reforça el seu vincle amb l’escalada, des de les seves parets històriques a la serra fins a la celebració de grans esdeveniments internacionals com la World Climbing Series que tindrà lloc del 28 al 31 de maig
La Comunitat de Madrid torna a situar-se en el calendari internacional de l’escalada amb la celebració de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 a Alcobendas, una cita que tindrà lloc del 28 al 31 de maig i que dona continuïtat al projecte iniciat el 2024 i que reflecteix l’evolució d’aquest esport a Madrid, passant de les seves famoses roques on es formen escaladors locals a aquesta competició d’elit mundial.
Madrid no parteix de zero. L’organització de la World Climbing Series no és una cosa residual, sinó que s’acull de manera orgànica sabent que l’escalada forma part de la identitat esportiva de la Comunitat de Madrid, amb un fort desenvolupament lligat a la Serra de Guadarrama i a zones que han estat referència per a diverses generacions d’escaladors.
De la serra a una xarxa de rocòdroms urbans
Parlar d’escalada a la Comunitat de Madrid és fer-ho d’enclavaments icònics com La Pedriza, un dels grans símbols d’aquest esport a Espanya, on el granit ha esculpit una cultura basada en el respecte per l’entorn natural i la superació personal. Valors que es repeteixen en altres enclavaments madrilenys com les roques de La Cabrera, la calcària de Patones o vies per Torrelodones, El Vellón, l’entorn de Colmenar Viejo… A més, hi ha el canó del Lozoya, Zarzalejo o El Escorial, que complementen zones de més altitud, com la vall de la Barranca o l’entorn de Peñalara, on l’escalada adquireix un caràcter més alpí.
En definitiva, i després de repassar només algunes de les parets més famoses de la Comunitat de Madrid, l’elecció d’Alcobendas com a parada de la World Climbing Series respon a una estratègia de consolidació d’aquest esport en auge també en nuclis urbans. En els últims anys, la regió ha experimentat una expansió d’aquest tipus d’instal·lacions, amb centres de gran mida (precisament a Alcobendas, el 2017, va començar aquesta explosió de grans rocòdroms urbans amb l’èxit de Sputnik Climbing). Comptant aquests grans centres juntament amb altres de més petits o parets i blocs urbans, a Madrid se supera el centenar de possibilitats per calçar-se uns peus de gat.
Talent madrileny i un esdeveniment per a tots els públics
El desenvolupament de l’escalada a la Comunitat de Madrid també es reflecteix en la seva pedrera. Noms com Jorge Díaz-Rullo, que ha encadenat algunes de les vies més exigents del món, el prometedor velocista Miguel Gómez Barrios o un dels noms destacats del bloc a la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, Guillermo Peinado, formen part del panorama competitiu actual, a més d’una pedrera que, qui sap, amb la seva actuació a les parets d’Alcobendas situarà més noms de la regió en primera línia nacional.
Pel que fa a l’edició de 2026, amplia el seu format a quatre jornades de competició integrant proves de búlder i velocitat dins del calendari internacional. Dues Copes del Món en un mateix esdeveniment per a un total de més de 300 atletes d’elit. L’organització preveu més de 40.000 assistents al llarg del cap de setmana i ha dissenyat un programa que inclou activitats paral·leles, zones d’oci i espais oberts al públic, convertint la competició en un entorn que va més enllà de l’àmbit esportiu i que apropa l’escalada a nous aficionats.
Són 50 quilòmetres els que separen la icònica empremta de la Pedriza amb la del recinte firal d’Alcobendas. És aquesta M-607 la que actua com a cable simbòlic de connexió entre aquests dos mons: l’origen a la serra i la projecció internacional. Dos mons —tradició i competició— que consoliden la Comunitat de Madrid com un territori actiu a nivell mundial en totes les dimensions de l’escalada.
