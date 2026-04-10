La Costa Brava Lloret Cup arrasa: «Ha estat molt bèstia»
El torneig gironí d’handbol base ha tingut un impacte econòmic i esportiu referencial
«Ha estat molt bèstia», diu el palafrugellenc Sergi Catarain, una de les persones implicades en el Costa Brava Lloret Cup, el torneig d’handbol base que s’ha disputat a sis municipis gironins durant la Setmana Santa. L’esdeveniment, que complia la seva quinzena edició, ha tingut una petjada econòmica i esportiva que el situa com a un clar referent a la demarcació. Amb un sistema de competició construït perquè tots els equips disputessin un mínim de cinc partits, l’organització xifra l’impacte en un milió d’euros. «Hem tingut 120 equips, 1.500 jugadors i 500 acompanyants», concreta Catarain.
L’epicentre va ser a Lloret de Mar, on es van allotjar tots els equips, però també va haver-hi partits a Anglès (Selva), Palafrugell i Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) i Sarrià de Ter i Vilablareix (Gironès); amb la qual cosa es van veure implicades tres comarques. «És superimportant que l’handbol i els clubs sentin suport perquè qualsevol gra de sorra ajuda moltíssim», afegeix l’exporter, amb passat a l’Asobal. No s’ho va voler perdre ni el mateix seleccionador espanyol, el sarrianenc Jordi Ribera, que va apropar-se a comprovar les evolucions dels futurs talents, que també van estar molt ben acompanyats per Viran Morros, exjugador del Barça i PSG -entre altres-, com a ambaixador, i de Martina Capdevila, jugadora del Granollers, com a padrina.
Pel que fa a la competició pura, que va englobar les categories d’aleví a juvenil, el nivell va ser molt elevat, amb clubs de prestigi vinguts de Catalunya, d’arreu de l’Estat -sobretot, el País Basc, València i Canàries- i de països d’arreu d’Europa com Suècia, Noruega, Lituània, Letònia i Polònia. Les dades expliquen que es van disputar 340 partits i que es van marcar un total de 12.427 gols. Entre els equips campions trobem el Sant Andreu, l’Ereintza Aguaplast, l’Aranäs suec, el Sarrià, el Banyoles, el Sants, el Garbí, l’Handbol Garriga, el Gavà, el Barberà, el GEiEG, el Polinyà o el MTS Kwidzyn polonès. En el fons, però, el guanyador va ser l’handbol, que va viure uns dies d’autèntic luxe que tindran la seva continuïtat a finals de juny, amb el 2n International Handball Camp Palafrugell.
Subscriu-te per seguir llegint
