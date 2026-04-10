EL DERBI
Flick tria la seva prioritat entre la Lliga i la Champions
Manolo González, davant el derbi: «Ells aniran a mort. Com sempre que juguen amb l’Espanyol»
Joan Domènech
Els set punts d’avantatge sobre el Madrid a la Lligaacosten el títol al Barça, però el 0-2 davant l’Atlètic allunyen la Champions, l’altre gran objectiu de la temporada, potser més atractiu pels anys que han passat des de l’última conquesta (2015) i la forma en què es va consumar l’eliminació a la campanya passada: en la pròrroga, amb un gol protestat, al camp de l’Inter de Milà (4-3), després apallissat a la final pel París Saint Germain.
El derbi amb l’Espanyol d’aquest dissabte interromp la sèrie dels tres partits amb l’Atlètic. La tornada del Metropolitano queda com un assumpte pendent, interromput, davant el qual Hansi Flick té un dilema: ha de prioritzar esforços. I prioritzar esforços implica prioritzar una competició.
Davant d’aquesta disjuntiva, i després de matisos, les frases de Flick van conduir al fet que ell concedeix més rellevància a la Champions.
Del «dia a dia» al «somni»
«La Lliga és el nostre dia a dia, és la base per la qual jugues la Champions», va dir a tall de preàmbul: «Però el somni dels jugadors, de l’entrenador, dels aficionats, és guanyar la Champions». I ho va sostenir amb una apreciació personal. «Els jugadors donen un 5% més de motivació al 100%», va observar dimecres, sense anar més lluny. També, segurament, a les files de l’Atlètic.
Són tres partits en set dies, de màxima tensió i el desgast físic i anímic davant el tercer partit de dimarts vinent serà alt.
Un titular segur
Flick sent que ha de gestionar els minuts de l’esquelet bàsic de l’equip: medita si reservar Lamine Yamal o prefereix retirar-lo si el partit està decidit; mantenir o no Pedri en l’alineació, apostar per Fermín o Olmo pensant en l’Atlètic... Gavi, en canvi, podria ser titular per primera vegada des que va reaparèixer. Frenkie de Jong, per la seva banda, podria reaparèixer en la convocatòria.
Pau Cubarsí serà titular amb tota seguretat. Ell no pot jugar a Madrid pel partit de sanció que patirà. El damnificat directe en la jugada clau del partit per la seva expulsió, i l’immediat gol de Julián Álvarez en la falta provocada.
El Barça ha enviat una carta de queixa a la UEFA, però això no retirarà el càstig ni sufocarà l’enuig culer. Flick va estar d’acord en la protesta institucional per la injustícia que, segons el seu parer, va patir l’equip. «Tothom pot cometre un error, però no dos a aquest nivell i en aquestes situacions», va recordar, en al·lusió a les mans de Marc Pubill en una sacada de porta.
Motivació garantida
Flick no dubta de la motivació dels seus futbolistes fonamentalment perquè la gran majoria han crescut vivint la passió dels derbis entre del planter que han disputat davant els nois blanc-i-blaus.
«Tothom sap el que significa l’Espanyol, juguem a casa i és un partit que vull guanyar-lo», va explicar, abans de destacar que havia obtingut bones sensacions del treball en l’entrenament. «Els titulars que surtin formaran un equip fantàstic», va garantir.
