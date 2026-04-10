L’Spar Girona creua els dits amb la recuperació de Bibby
L’australiana fa bona part de l’entrenament i si el genoll respon correctament viatjarà a Lugo i tindrà minuts, cosa que no passarà amb Carter, a qui Íñiguez descarta
L’Spar Girona va recuperar part de la confiança perduda en el darrer triomf contra l’Estudiantes, al qual mirarà de donar-li continuïtat diumenge a la pista d’Ensino. El tècnic vitorià, Roberto Íñiguez, va passar revista a l’estat d’una plantilla molt castigada darrerament. «Marta Canella no hi serà, ni tampoc Arica Carter, la tornada de la qual també dependrà de les seves sensacions. Em fa gràcia quan llegeixo que amb la intensitat amb la qual juguem, o amb el roster del qual disposem, que a qui se li acut... que és normal que tinguem problemes físics. Els problemes de Canella i Carter són dos cops. És a dir, no tenen res a veure ni amb la preparació física, ni amb la intensitat, ni amb res... La gent... Ho diré: no té ni punyetera idea del qual parla».
Íñiguez va continuar dient que «la reacció de la Laura Quevedo respecte a la fascitis ha estat bastant bona. Avui ha fet una altra part de la feina i esperem que ens pugui ajudar. Però ho hem de controlar bé, que sempre són lesions estranyes». El «comunicat de guerra», tal com ho va definir, no acaba aquí. «Chloe Bibby ha fet bona part de l’entrenament. La idea és que si es troba bé i el genoll ha assumit la càrrega correctament, tingui minuts a Lugo». El líder de l’Spar Girona va recordar que «a la Final Six no podem fer servir a Axelle Merceron, que està millor de la gastroenteritis, pel tema de la fitxa, perquè va arribar fora de termini, amb la qual cosa és molt important que Bibby pugui arribar».
Malgrat els contratemps, l’exigència gironina és molt elevada, tal com es va comprovar dimecres. «Hem de ratificar la feina feta i la nostra solidaritat. No pel que fa al resultat de l’altre dia, sinó a la manera. Crec que ens vindrà bé per continuar treballant, lluitar per la segona posició i plantar-nos a la Final Six, tot els problemes, amb confiança en el grup. Tot i les absències, confiem en la força de l’equip».
Íñiguez va assenyalar l’Ensino, sisè classificat del campionat, com a «l’equip revelació de la temporada. Ha fet les coses molt bé, està on està per mèrits propis i a casa seva competeix amb molta determinació i la filosofia clara. Serà molt complicat, perquè allà ha tret partits contra els millors. Però l’altre dia nosaltres vam veure el camí». L’entrenador, però, no creu que sigui el partit de Lliga més exigent que queda, perquè «cada duel és diferent i difícil. La jornada passada, sense anar més lluny, tret del Gran Canària, que ja ha baixat, els quatre equips de sota van guanyar. Tenim un gran respecte per a tothom, perquè tothom es juga coses: o entrar al play-off, o no descendir... Tot està en joc, així que no ens hem de posar a comparar». L’Spar Girona també té coses en joc: recuperar tota l’autoestima (i totes les jugadores). «El nostre millor bàsquet ha sigut quan hem tingut a tota la plantilla».
