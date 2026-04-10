Lliga ACB
El Tenerife és un dels dos rivals que se li resisteixen al Bàsquet Girona
El Bàsquet Girona té a l’abast trencar l’estadística negativa contra els canaris aquest dissabte i que el Reial Madrid sigui l’única bèstia negra
El Bàsquet Girona s’ha guanyat el dret a somiar en aquest últim tram de temporada, després dels bons resultats que ha obtingut durant l’any per deixar la permanència molt ben encarrilada -ja són 12 victòries en 25 partits disputats- i, fins i tot, poder optar a una plaça a Europa. El repte és ara mantenir el desè lloc a la classificació per assegurar-ho. «Estem amb confiança i sabent traure partits fora de casa. L’equip té ganes de seguir jugant i creixent», va assegurar Pep Busquets en la prèvia del partit de demà davant La Laguna Tenerife (20h, hora catalana). «Serà xulo, segur», exclamava. Sobretot, perquè els gironins tenen a l’abast trencar una estadística que a hores d’ara és del tot negativa. Els canaris són un dels dos rivals que es resisteixen des del debut a l’ACB (2022) i encara no els han guanyat mai. L’altre és el Reial Madrid, contra qui no hi haurà l’oportunitat d’intentar-ho fins el curs que ve perquè enguany s’han encaixat dues derrotes: 112-76 en la primera volta al Movistar Arena i 93-95 en la segona a Fontajau. Va faltar poc.
«Hi ha molts veterans que han jugat junts i es coneixen moltíssim. Sabem que serà un partit molt tàctic. Haurem d’intentar imposar el nostre joc i fer-los córrer, que ells fan exactament el contrari. Haurem de ser molt sòlids al darrere, intentant cometre els mínims errors perquè si no el Tenerife és un equip que et castiga gairebé sempre», va valorar Busquets. L’escorta català va aprofundir una mica més en l’anàlisi dels aurinegres: «Tenen molta qualitat en atac. Es coneixen moltíssim, juguen de cap. Haurem de fer que no estiguin còmodes i, nosaltres, defensar com ho estem fent últimament. Haurem de cometre pocs errors perquè si no els castiguen i llavors serà molt complicat».
Ho va dir conscient, recordant la derrota de la primera volta a Fontajau (89-96). Aquell dia, els de Moncho només van aconseguir ser millors que el Tenerife en el tercer quart i Wesley Van Beck va ser l’MVP amb 27 punts i 27 també de valoració. Van ser decisius els triples amb 18/31 dels visitants i 8/9 van ser del base nord-americà que, no obstant això, s’ha mostrat irregular durant la temporada i no va participar en el darrer encontre de lliga contra el Hiopos Lleida (103-101), el qual va acabar amb derrota, per decisió tècnica. Txus Vidorreta no va comptar amb ell malgrat que tornava a la convocatòria, i aquest dijous va ser directament descartat davant el Galatasaray (64-62) a la Basketball Champions League. El conjunt tinerfeny no passa per un bon moment a nivell de resultats i sensacions. A la lliga és setè amb un balanç de 15-10 i a Europa haurà de jugar un tercer partit per desempatar la sèrie amb els turcs i assegurar el lloc a la Final Four.
Els altres resultats, tot derrotes, contra el Tenerife són: 100-80 i 84-93 el curs passat, 66-79 i 74-60 el 2023-24 i 76-67 i 72-88 el 2022-23 del debut a l’ACB.
Subscriu-te per seguir llegint
