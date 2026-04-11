El Bàsquet Girona es queda a les portes d'aconseguir l'heroica a Tenerife (97-94)
Tot i anar a remolc durant bona part del partit, el Bàsquet Girona ha fregat la remuntada en l’última acció, amb un triple de Susinskas que hauria pogut forçar la pròrroga.
El Bàsquet Girona no ha pogut igualar la millor marca de triomfs del club a l’ACB després de caure a la pista de la Laguna Tenerife en un partit d’alta intensitat de principi a final. És cert que el conjunt gironí ha anat a remolc durant bona part del duel, en un context exigent on els locals han arribat als 50 punts en la primera meitat. Tot i això, l’equip de Moncho Fernández ha tingut un moment de gran inspiració que li ha permès capgirar la dinàmica i estar a tan sols segons de canviar el destí del duel amb l'errada des del triple de Susinskas en la darrera acció que hagués forçat la pròrroga. Tot i això, el conjunt gironí ha tornat a demostrar una vegada més que continua mostrant competitivitat a qualsevol pista i si es continua d'aquesta mateixa manera fins a final de temporada, ben segur que és s'acabarà en uns llocs plàcids tal com estan avui dia i amb les opcions de lluitar per competicions europees la pròxima campanya.
El partit ha començat amb un ritme molt alt, amb atacs ràpids i constants transicions defensa-atac. L’encert des del triple ha marcat els primers compassos, amb resposta immediata del Girona a cada cistella local. Tres triples consecutius —Needham, Busquets i Livingston— han mantingut la igualtat en el marcador en un inici d’alt nivell ofensiu per part dels dos equips. Tot i això, el Tenerife ha aprofitat un petit desajust per obrir la primera escletxa (26-21).
Tot i el bon treball del Girona, els locals han mantingut el ritme ofensiu i han ampliat la diferència fins al 31-22, fet que ha obligat Moncho Fernández a demanar temps mort. La reacció ha arribat amb els triples de Needham i Busquets i una millora en la intensitat defensiva, però el teva-meva ha durat poc: un parcial de 9-2 dels canaris ha tornat a situar la diferència per sobre dels deu punts. Un triple llunyà de Busquets ha permès resistir abans del descans, al qual s’ha arribat amb avantatge local però amb bones sensacions del conjunt gironí.
A la represa, el Girona ha sortit molt endollat i ha retallat distàncies amb un parcial de 2-6 que l’ha situat a només dos punts (52-50). Quan semblava que podia culminar la remuntada, el Tenerife ha respost immediatament amb un 6-0. Tot i això, el partit ha entrat en un intercanvi constant de cops. Un triple de Hughes i una espectacular esmaixada de Geben, després d’una gran assistència de Vildoza, han donat el primer avantatge al Girona (59-60) enmig d’un parcial d’1-10. Però la resposta local ha estat immediata amb un 9-0 que ha tornat a capgirar el marcador i ha obligat els gironins a tornar a remar.
En els darrers minuts, el Girona no ha abaixat els braços i ha tornat a entrar de ple en el partit amb un parcial de 0-7, impulsat pels triples de Needham, Susinskas i Vildoza, que ha situat el duel a un sol triple (73-80). A 1:06 del final, Vildoza ha tornat a aparèixer des del perímetre per posar la por al cos als canaris, i poc després ha reduït encara més la diferència des del tir lliure (82-83 quan faltaven 13 segons. Amb el partit obert, Susinskas ha tingut el triple per forçar la pròrroga, però el llançament no ha entrat i el triomf s’ha acabat quedant a Tenerife.
4Q | 0:00
Final a Tenerife. Susinskas té el triple per enviar el partit a la pròrroga, però no encerta i tot i tenir el triomf a tocar, finalment els canaris s'enduent el premi. (97-94)
4Q | 0:16
Scrubb anota un triple que podia ser definitiu, però Needham també anota des de l'exterior per deixar el partit tens en els últims segons (92-90)
4Q | 1:06
Triplaaaaaasss de Vildoza! El Bàsquet Girona torna a estar allà quan falta un minut de joc (89-87)
4Q | 2:17
El triple de Needham, l’encert de Susinskas i el de Vildoza donen un parcial de 0-7 favorable als gironins que està a un triple de tornar a empatar el partit! (87-84)
4Q | 3:44
Gran triple de Needham per aconseguir abaixar els 10 punts de diferència favorables als canaris (87-80)
4Q | 6:17
Se li està escapant les opcions de remuntada al Bàsquet Girona després que l'encert de Huertas torni a posar la barrera de 10 punts de distància entre els dos equips (83-73)
4Q | 10:00
Comencen els darrers 10 minuts de partit!
3Q | 0:00
Final del tercer quart! El Bàsquet Girona té 10 minuts per intentar remuntar el marcador per aconseguir la tretzena victòria de la temporada (72-63)
3Q | 2:20
L'avantatge en el marcador al Bàsquet Girona li ha durat de Nadal a Sant Esteve i un parcial de 9-0 ha tornat a situar amb un bon avantatge al Tenerife (68-63)
3Q | 4:30
Esmaixada espectacular de Geben, després d'una gran assistència de Vildoza que serveix per posar el primer avantatge favorable als gironins en tot el partit (59-60)
