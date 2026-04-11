La Laguna Tenerife - Bàsquet Girona, en directe
Segueix la narració del partit dentre el La Laguna Tenerife i el Bàsquet Girona.
2Q | 0:00
Final del segon quart i descans a Tenerife! Amb la primera part acabada, el Bàsquet Girona marxa a vestidors per darrere en el marcador després de fer un gran primer temps davant el Tenerife, però els locals han demostrat el nivell que tenen i sense aixecar el peu de l'accelerador han anat de mica en mica obrint una petita escletxa (50-43).
2Q | 3:52
El Bàsquet Girona ha vist com el Tenerife ha superat la barrera dels 10 punts, però la reacció ha estat immediata amb un gran triple de Busquets després d'anotar un tir des de casa seva (44-37)
2Q | 5:19
Tot i estar a punt de remuntar el Bàsquet Girona i posar-se per davant per primer cop en el partit. Un parcial de 5-2 a favor dels locals manté el mínim marge que hi ha entre els dos equips (38-32).
2Q | 7:44
Triplàss de Needham! El Bàsquet Girona ha tornat de la millor manera després del temps mort per refer-se de la situació en la qual es trobaven (33-27).
2Q | 8:20
La Laguna Tenerife ha començat molt millor aquest període i ràpidament ha ampliat la diferencia a un +9. Aquest fet ha obligat Moncho Fernández a demanar un temps mort per capgirar la situació abans del descans (31-22).
2Q | 10:00
Comença el segon període!
1Q | 0:00
Final del primer quart. Un darrer minut millor per part dels locals obra la primera escletxa de +5 en el marcador entre els dos equips (26-21)
1Q | 1:07
Cada encert d'un dels dos equips té una resposta directa de l'altre deixant uns primers minuts de joc amb la màxima igualtat (24-21)
1Q | 4:11
El partit ha començat amb un ritme molt alt i amb gran encert exterior dels dos equips, on Busquets, Livingston i Needham han igualat l'encert local per mantenir la màxima igualtat en l'electrònic (17-17)
1Q | 7:32
Busquets i Livingston des de l'exterior responen als triples locals i igualen al partit (8-8)
