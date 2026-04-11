El Bàsquet Girona U18 es jugarà el tercer lloc del Campionat de Catalunya amb el Manresa

Una acció de la semifinal davant la Penya. / CB Mollerussa

Tatiana Pérez

El Bàsquet Girona U18 es jugarà demà a la tarda el tercer lloc del Campionat de Catalunya Júnior Masculí Preferent contra l’Occident Bàsquet Manresa A (16.00 h), mentre que el Barça i el Joventut Badalona A s’enfrontaran tot seguit en la gran final (18.10 h). Així s'ha decidit avui després de la derrota dels gironins davant la Penya (51-44) en un partit d’allò més igualat a les semifinals de la Final a Quatre del Campionat de Catalunya, que s’està disputant aquest cap de setmana a Mollerussa i que reuneix els quatre millors equips del panorama català.

Les defenses s'han imposat des del primer moment, dificultant els tirs còmodes i forçant moltes possessions llargues, amb molts llançaments en els darrers segons de possessió. Després d’una primera part força igualada (29-23), els gironins han vist com el Joventut intentava trencar definitivament el duel, arribant a una màxima diferència de 12 punts (39-27). No li ho han posar fàcil al conjunt badaloní, ajustant la seva defensa amb una zona efectiva i trobant punts al contraatac per retallar distàncies fins al 43-35 al final del tercer quart. El Girona ha aconseguit apropar-se, però la Penya ha sabut gestionar l’avantatge al marcador. Sergi Juher, amb 12 punts, ha liderat l’aportació ofensiva.

Notícies relacionades

En cas de guanyar-li demà el tercer lloc al Manresa, tindran un lloc assegurat al Campionat d’Espanya.

  1. Localitzen a Lloret de Mar una nena de sis anys sostreta per la mare a França i desapareguda des de feia mesos
  2. Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
  3. Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
  4. «Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir: ‘¡bravo!’»
  5. El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
  6. Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
  7. L’antic Palm Beach de Sant Feliu fa un últim pas oficial per tornar a mans municipals
  8. La Farinera, un restaurant amb esperit jove en un edifici emblemàtic de Girona

El Bàsquet Girona es queda a les portes d'aconseguir l'heroica a Tenerife (97-94)

El Bàsquet Girona es queda a les portes d'aconseguir l'heroica a Tenerife (97-94)

El Pavelló Vell celebra la fita històrica del Bisbal

El Pavelló Vell celebra la fita històrica del Bisbal

El Bàsquet Girona U18 es jugarà el tercer lloc del Campionat de Catalunya amb el Manresa

El Bàsquet Girona U18 es jugarà el tercer lloc del Campionat de Catalunya amb el Manresa

Detenen un home per ensenyar els genitals en una plaça de Girona

Detenen un home per ensenyar els genitals en una plaça de Girona

Lorca, inèdit i en sabatilles: «Deixeu-me les ales al seu lloc, que jo us responc que volaré bé»

Lorca, inèdit i en sabatilles: «Deixeu-me les ales al seu lloc, que jo us responc que volaré bé»

Les imatges de la 12a edició de la Fira Ciència en Equip a Girona

Les imatges de la 12a edició de la Fira Ciència en Equip a Girona

Joan Santanach guanya el IV Premi de Poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda amb «Heroides»

Joan Santanach guanya el IV Premi de Poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda amb «Heroides»

El SHUM marxa del Palau Blaugrana amb les mans buides (2-0)

El SHUM marxa del Palau Blaugrana amb les mans buides (2-0)
