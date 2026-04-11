El Bàsquet Girona U18 es jugarà el tercer lloc del Campionat de Catalunya amb el Manresa
El Bàsquet Girona U18 es jugarà demà a la tarda el tercer lloc del Campionat de Catalunya Júnior Masculí Preferent contra l’Occident Bàsquet Manresa A (16.00 h), mentre que el Barça i el Joventut Badalona A s’enfrontaran tot seguit en la gran final (18.10 h). Així s'ha decidit avui després de la derrota dels gironins davant la Penya (51-44) en un partit d’allò més igualat a les semifinals de la Final a Quatre del Campionat de Catalunya, que s’està disputant aquest cap de setmana a Mollerussa i que reuneix els quatre millors equips del panorama català.
Les defenses s'han imposat des del primer moment, dificultant els tirs còmodes i forçant moltes possessions llargues, amb molts llançaments en els darrers segons de possessió. Després d’una primera part força igualada (29-23), els gironins han vist com el Joventut intentava trencar definitivament el duel, arribant a una màxima diferència de 12 punts (39-27). No li ho han posar fàcil al conjunt badaloní, ajustant la seva defensa amb una zona efectiva i trobant punts al contraatac per retallar distàncies fins al 43-35 al final del tercer quart. El Girona ha aconseguit apropar-se, però la Penya ha sabut gestionar l’avantatge al marcador. Sergi Juher, amb 12 punts, ha liderat l’aportació ofensiva.
En cas de guanyar-li demà el tercer lloc al Manresa, tindran un lloc assegurat al Campionat d’Espanya.
