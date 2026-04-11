El SHUM marxa del Palau Blaugrana amb les mans buides (2-0)
Tot i la derrota davant el Barça, els de Maçanet podrien segellar la permanència si el Cerdanyola perd contra el Rivas
El SHUM no ha pogut treure un bon resultat en l’avantpenúltim partit de lliga regular, en una de les visites més exigents de la temporada, visitant el Palau Blaugrana. El Barça, necessitat de la victòria per pressionar el Liceo i veure quin dels dos equips s’endú el lideratge de la lliga, havia de guanyar com fos per no despenjar-se i així ha estat, ja que amb els gols de d'Aragonès i Álvarez els blaugranes s'han endut el triomf.
Malgrat la derrota, la feina feta durant la temporada fa que avui sigui un dia dolç per als de Maçanet, ja que si perd el Cerdanyola a la pista del Rivas, els de la Selva certificaran la permanència, complint amb l’objectiu marcat a principi de temporada.
