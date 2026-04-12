El Bàsquet Girona U18 guanya al Manresa i es classifica pel Campionat d’Espanya (66-70)
Malgrat un inici advers, els gironins capgiren el partit, s'imposen a la pròrroga per quedar tercers de Catalunya i aconseguir per primera vegada en la història de l'entitat el bitllet al campionat nacional
El Bàsquet Girona U18 protagonitza una gran remuntada i s’acaba imposant a la pròrroga davant l’Occident Bàsquet Manresa en el partit pel tercer lloc del Campionat de Catalunya Júnior Masculí Preferent (66-70). Amb aquest triomf, el conjunt gironí ha certificat una meritòria tercera posició que li dona l'accés als Campionats d’Espanya Júnior, una fita històrica per al club, ja que és la primera classificació de l’entitat en aquest torneig.
El triomf no ha estat fàcil, ja que els manresans han sortit més encertats en els primers compassos, colpejant amb un parcial inicial que els dona avantatge (22-15). Tot i anar a remolc, els gironins no han perdut mai la cara al partit i s'han mantingut dins del duel gràcies a la seva insistència. A la represa, el desencert ofensiu dels gironins ha coincidit amb minuts irregulars del Manresa, que, sense un gran joc, han aconseguit ampliar la diferència fins a un màxim de 13 punts (50-37).
Lluny de rendir-se, el Bàsquet Girona ha reaccionat en el tram final amb una gran intensitat defensiva i encert en atac, trobant solucions en moments clau per capgirar la dinàmica i forçar la pròrroga. En el temps extra, els gironins han mantingut la inèrcia positiva, mostrant-se més sòlids i efectius per acabar assegurant una victòria de molt mèrit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els turistes que arriben a l'aeroport de Girona tenen dificultats per arribar a destí per la manca de connexions
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal
- El Col·lectiu de Crítics perdrà la gestió del cinema Truffaut després de més de 25 anys
- Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
- El xafastre ripollès
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen