El GEiEG continua segon gràcies al contundent triomf a les Canàries (52-80)

Un parcial de 9-18 en el darrer quart segella la gran victòria de les grupistes en la penúltima jornada de la lliga regular.

Les jugadores del GEiEG celebrant el triomf.

Les jugadores del GEiEG celebrant el triomf. / GEIEG

Pau Cambronero

Pau Cambronero

El GEiEG continua a l’alça després de vèncer amb contundència a domicili l’Spar Gran Canària en la penúltima jornada de la lliga regular. El conjunt de Pau Fuster no ha notat el fet d’estar dues setmanes sense competició i, des de l’inici, ha sortit ràpidament en la cerca del triomf. Malgrat un primer parcial força igualat entre locals i visitants, un punt més d’encert de les grupistes les ha permès anar per davant en l’electrònic.

Aquest avantatge s'ha mantingut durant tot el partit i no se’ls ha escapat en cap moment. Tot i uns primers instants molt igualats, a mesura que passaven els minuts les gironines han trencat ràpidament la diferència. L’encert de les de Fuster no ha afluixat; tot el contrari del que els ha passat a les locals, fet que ha permès que, abans del descans i gràcies a un parcial de 13-21, arribessin als vestidors havent superat la barrera dels 10 punts de marge amb la meitat del duel disputat (30-45).

En la represa, les locals han intentat disminuir el marge. Malgrat tot, les gironines no han cedit i han continuat desmuntant la defensa local. Fet que s'ha vist accentuat en el darrer quart, amb un parcial de 9-18 que ha fet acabar engrandint la diferència. Així, les grupistes han aconseguit un gran triomf per encarar amb molt bones sensacions la darrera jornada de lliga, en què les de Fuster s’enfrontaran al Viladecans el pròxim dissabte (19:00 h) a Girona.

