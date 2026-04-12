El Girona B lliga la permanència (3-1) i l’Olot segueix lluitant-la (1-1)
Els de Quique Álvarez remunten davant un Atlètic Lleida llastat per l’expulsió d’Utgés, mentre que els de Roger Vidal firmen les taules a casa el Castelló B, un dels rivals directes per la salvació
El Girona B va certificar la permanència a Segona Federació amb una remuntada a Vidreres davant l’Atlètic Lleida, que s’havia avançat però en sis minuts va veure com el filial empatava i es quedava amb un més per la segona groga d’Utgés, que havia vist la primera provocant el penal de la igualada de Garrido. Javi González culminaria el 3-1 amb un doblet en la represa, totalment dominada pels de Quique Álvarez. Queden nou punts per a disputar i els gironins en tenen deu de marge amb la zona de perill, així que podran acabar el curs amb calma i, si són optimistes, mirant amunt: La promoció d’ascens queda a cinc punts, però Barça Atlètic o Terrassa parteixen amb avantatge en aquesta lluita.
Tot i que el filial buscava la possessió des de l’inici, els primers xuts a porteria van ser dels visitants, obra tots dos de Moro Sidibé. El primer, creuat al 2’, va blocar-lo Andreev còmodament, però el segon va enxampar tothom per sorpresa i va avançar els visitants: L’extrem va combinar molt bé amb Soule a tres quarts de camp i va treure’s del barret una gardela rasa i ajustada al pal que va acabar al fons de la xarxa.
L’acció va esperonar els de Quique Álvarez, amb ganes d’acabar el curs mirant a dalt, i de seguida van trepitjar àrea rival. Garrido hauria fet l’empat si Irazo no hagués rebutjat la passada de la mort d’un Badia convertit en punyal i el basc, de nou, rebutjaria una centrada de Momo al punt de penal. El central de l’Atlètic Lleida encara seria protagonista amb un llançament de falta potentíssim a trenta metres de la porteria que Andreev va enviar a córner abans que sis minuts fatídics pels visitants marquessin el guió del matx.
Quim Utgés va fer un cop de colze a Momo dins l’àrea a la mitja hora de joc que Miquel Pujol no va dubtar a castigar amb groga i penal. Garrido va transformar-lo amb molta seguretat davant Marc Arnau, germà de Pol, jugador del filial, i, és clar, també fill del garrotxí Francesc Arnau. Cinc minuts després del gol, ara vora l’àrea gironina, Utgés va tornar a deixar anar al colze a la cara de Badia, i això va costar-li la segona targeta.
Amb un home més, el domini del filial va accentuar-se fins a traduir-se, als 10’ de la represa, en remuntada local. Raúl Martínez va veure molt bé la desmarcada de Ferran a l’esquena de la defensa i el lateral va connectar amb Javi González que, a rebot de la seva primera rematada, va fer el segon pel Girona B. Ull, això sí, perquè l’Atlètic Lleida va estar a punt de respondre en una acció individual preciosa de Moro Sidibé, amb ruleta dins l’àrea i xut blocat. Però l’acció més bonica del partit l’havia de firmar el filial: Badia i Momo van creuar tot el camp rival deixant rivals enrere a base de parets per banda esquerra fins que el marroquí, ja olorant porteria, va servir el doblet a un Javi González que havia estat espectador de luxe de la combinació dels seus companys.
Marc Arnau evitaria el quart a Lass, que va sorprendre Daouda dins l’àrea, i, en dues ocasions, a Miguel Sánchez, fill de Míchel, que gairebé veu des de la graderia el seu fill celebrar un gol. El 3-1 havia calmat completament les aigües i el Girona B va poder tancar amb tranquil·litat un dia que, a la llarga, ha de servir per a recordar com el filial s’ha consolidat a categories on pot ser útil al primer equip.
L’Olot segueix sumant
L’Olot encara ha de suar per a aconseguir la salvació, però l’empat a domicili amb un rival directe com el Castelló B és un pas més cap a l’objectiu de seguir a Segona RFEF. Els garrotxins van avançar-se amb una diana d’Enri, que està acabant la temporada en estat de gràcia i va marcar amb el cap una centrada d’Arumí. Ballesté ja havia tingut temps de salvar els seus amb una mà a baix i tornaria a fer-ho aturant el penal xiulat a favor del filial de la Plana, però ja no va poder fer res quan Segura va caçar el rebot per a col·locar l’empat a u al marcador.
El resultat ja no es mouria més, però va haver-hi ocasions de pes a una porteria i l’altra. Els de Roger Vidal van prendre la iniciativa amb l’orgull ferit després de la pena màxima, i van fregar el segon amb Enri, primer, rematant una centrada de Marcillo, i Albert López, després, frenat per una estirada de Torner. La represa va establir una treva entre locals i visitants, conscients que sumar punts és vital.
El Castelló B va provar-ho amb més ímpetu a les acaballes, obligant Ballesté a ratificar-se com la peça cabdal que ha estat per l’Olot durant tota la temporada, però la segona groga a Nadal quan faltaven cinc minuts va fer que fossin els garrotxins qui acabessin bolcats a dalt. No va haver-hi temps, i cadascú va quedar-se un punt que manté els valencians un punt per sobre els de Roger Vidal. El marge amb el descens directe, marcat pel Barbastre és de quatre punts, i de tres amb el València Mestalla, en promoció de descens.