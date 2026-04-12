Lliga Femenina
L’Spar Girona pot lligar el segon lloc a Lugo
Les gironines, marcades per les baixes, però reforçades després de guanyar a l’Estudiantes, visiten a «l’equip revelació» de la temporada
L’Spar Girona visita avui Lugo per afrontar un nou repte de lliga davant l’Ensino (12:00 h). L’equip gironí després d’unes setmanes complicades marcades pels problemes físics, arriba al duel reforçat anímicament gràcies a la contundent victòria de dimecres contra l’Estudiantes. Tot i això, el conjunt dirigit per Roberto Íñiguez ja sap que ha de continuar sumant victòries per mantenir la segona posició a la classificació. Però al davant tindrà l’Ensino que està signant una gran campanya i que, amb un balanç de 14 victòries i 13 derrotes, ocupa actualment la sisena plaça. En cas de guanyar-lo, lligarà el segon lloc després que el València perdès ahir davant l’IDK (69-57).
Les lesions han estat un autèntic maldecap per a l’equip des de l’última aturada FIBA, i el partit d’avui no en serà una excepció. Íñiguez no podrà comptar amb Canella ni amb Carter. El tècnic va confirmar l’absència de totes dues jugadores, destacant que la tornada de Carter «dependrà de la seva evolució».
Tot i la situació, no tot són notícies negatives, perquè tant Quevedo com Bibby evolucionen favorablement dels seus contratemps. Sobre l’aler madrilenya, el tècnic va comentar que «esperem que ens pugui ajudar», mentre que, en relació amb l’australiana, apuntava que «podria disposar de minuts si el genoll respon bé». Aquest fet seria clau no només per al duel d’avui, sinó també per la Final Six de l’Eurolliga, que arrencarà la setmana vinent amb l’enfrontament contra el Venècia.
Abans, però, toca centrar-se en el duel d’avui, on el tècnic té clar que serà «complicat» perquè «a casa seva competeixen amb molta determinació i tenen una filosofia molt clara» concloïa Íñiguez.
Subscriu-te per seguir llegint
