Lluís Puigvert bat el rècord en a la 62a Pujada a peu als Àngels del GEiEG
El guanyador de la categoria masculina signa una actuació destacada amb un temps de 34:57, rebaixant l’anterior millor marca en el recorregut de 9,1 quilòmetres i 425 metres de desnivell positiu entre Girona i el Santuari dels Àngels
En categoria femenina, la victòria és per Mariona Amores amb un temps de 48:12
La 62a edició de la Pujada a peu als Àngels del GEiEG s’ha celebrat aquest diumenge amb plena normalitat, després de l’ajornament del passat mes de març a causa de les condicions meteorològiques adverses pel fort vent, reunint més de mig miler de participants en una de les cites més emblemàtiques del calendari esportiu gironí. La jornada ha estat marcada per l’alt nivell competitiu i pel nou rècord de la prova.
El guanyador de la categoria masculina, Lluís Puigvert Palacios (Salomon Next Gen), ha signat una actuació destacada que li ha permès establir un nou rècord de la prova amb un temps de 34:57, rebaixant l’anterior millor marca en aquest recorregut de 9,1 quilòmetres i 425 metres de desnivell positiu entre Girona i el Santuari dels Àngels. Han completat el podi masculí Ismail Atriki Mwhrak (Lo Esport), amb un temps de 36:00, i Omar Eliad (GEiEG), tercer amb 39:04.
En categoria femenina, la victòria ha estat per a Mariona Amores Miquelay (Club Trail Running Girona), amb un temps de 48:12, després d’una cursa sòlida de principi a fi. El podi l’han completat Elena Adán Hidalgo, segona amb 51:30, i Ester Sesé, tercera amb 53:25.
La Pujada als Àngels, que es disputa des de 1964, està considerada la cursa degana de les curses de muntanya a Catalunya i a l’estat espanyol. El recorregut, amb sortida a la pujada de Santa Llúcia, prop del monestir de Sant Pere de Galligants, i arribada al primer graó del Santuari dels Àngels, al massís de les Gavarres, combina exigència física i valor paisatgístic. Durant l’ascens, els participants travessen espais emblemàtics com la font del Bisbe, l’Olivet d’en Saureda o la casa de les Figues, abans d’afrontar el tram final de la pujada del Matahomes, amb vistes privilegiades sobre el pla de Girona, el Baix Empordà, les Illes Medes o el Pirineu.
Més enllà dels resultats, la prova ha tornat a posar en valor les seves tres potes fonamentals: el vessant competitiu, amb la presència d’atletes que busquen rendiment i marques; el caràcter inclusiu, amb modalitats adaptades que permeten la participació de persones amb cadira de rodes; i la dimensió social, que converteix la jornada en un punt de trobada entre esport, ciutat i territori, amb la implicació de voluntariat, públic i col·laboradors al llarg de tot el recorregut.
L’acte de lliurament de premis, celebrat al final de la prova, ha comptat amb la presència de diverses autoritats institucionals i esportives, entre les quals el representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona, Narcís Casassa; el diputat al Congrés Marc Lamuà; el regidor de l’Ajuntament de Girona, Àngel Martínez; l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà; així com representants de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i del mateix GEiEG, encapçalats pel seu president, Francesc Cayuela. També l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, per donar el tret de sortida a la cursa.
Amb més de sis dècades d’història, la Pujada als Àngels continua consolidant-se com una de les cites més singulars i estimades del calendari esportiu gironí, capaç de combinar tradició, rendiment i participació popular en un mateix esdeveniment.
La classificació completa de la prova es pot consultar fent clic al següent enllaç.
