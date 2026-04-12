Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCAgenda cap de setmanaSpar GironaBàsquet GironaSalellas
instagramlinkedin

Marina Guerrero li agafa gust a la Mitja Marató del Pla de l’Estany

La banyolina torna a guanyar la cursa de 21 km a casa seva amb un temps de 1:19.06

Marina Guerrero, al mig, amb Rachel Tatko i Sonia Bassas.

Marina Guerrero, al mig, amb Rachel Tatko i Sonia Bassas. / CN Banyoles

Redacció

Redacció

Banyoles

Marina Guerrero li ha agafat gust a la Mitja Marató del Pla de l’Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles, i avui ha tornat a guanyar en la 31a edició de la cursa, completant els 21 km amb un temps de 1:19.06, després de fer-ho també l’any passat. A més a més, la banyolina s'ha proclamat campiona en la classificació comarcal femenina. D’altra banda, en la categoria masculina han compartit el primer lloc del podi els belgues Julien Hagen Tubert, (01:09:23 - CN Banyoles) i Benjamin Pinthon Tubert (01:09:23 - Monflanquin Athletic Club).

El podi de la categoria masculina de la Mitja Marató del Pla de l'Estany.

El podi de la categoria masculina de la Mitja Marató del Pla de l'Estany. / CN Banyoles

El podi masculí l'ha completat Pau Castellvell Bella (01:12:04 -CN Banyoles), que també ha quedat primer en la comarcal masculina. En femení, l’americana Rachel Tatko (01:22:38 -Independent) ha estat segona i Sonia Bassas Torrent, (01:24:00) tercera.

Mentre que en la 16a Volta Popular a l’Estany s'han imposat Nora Massanes Verges (CN Banyoles – 00:25:29) per davant de Guida Pons Triay (CN Banyoles– 00:27:10) i de Sara Dorda Sans (Lluïsos de Mataró – 00:28:29) en la categoria femenina; i Jordi Rabionet Jorda (Contraincendis Girona - 00:21:39) s'ha proclamat campió de la 16a Volta a l’Estany en la masculina. Darrere seu han arribat Arnau Romero Reig (Independent– 00:22:45) i Jerson Josiel Padilla (Independent- 00:22:55).

Notícies relacionades i més

D’un total de 1.600 inscrits, que han suposat el rècord de participants, 1.286 corredors i corredores, participants de la Mitja (21 km) i la Volta (7 km) han arribat a la línia de meta. 1.041 han estat participants de la Mitja Marató, (287 en categoria femenina i 754 en categoria masculina) i 245 de la Volta a l’Estany (135 categoria femenina i 110 categoria masculina). La cursa, amb el mateix recorregut que l’any passat, passant pels municipis de Banyoles i Porqueres, ha permès que familiars, amics i espectadors poguessin viure, animar i gaudir, de més a prop, tota la jornada a més de combinar l’atractiu de la natura de la zona, la qual cosa ha deixat un gran ambient.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents