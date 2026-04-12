Marina Guerrero li agafa gust a la Mitja Marató del Pla de l’Estany
La banyolina torna a guanyar la cursa de 21 km a casa seva amb un temps de 1:19.06
Marina Guerrero li ha agafat gust a la Mitja Marató del Pla de l’Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles, i avui ha tornat a guanyar en la 31a edició de la cursa, completant els 21 km amb un temps de 1:19.06, després de fer-ho també l’any passat. A més a més, la banyolina s'ha proclamat campiona en la classificació comarcal femenina. D’altra banda, en la categoria masculina han compartit el primer lloc del podi els belgues Julien Hagen Tubert, (01:09:23 - CN Banyoles) i Benjamin Pinthon Tubert (01:09:23 - Monflanquin Athletic Club).
El podi masculí l'ha completat Pau Castellvell Bella (01:12:04 -CN Banyoles), que també ha quedat primer en la comarcal masculina. En femení, l’americana Rachel Tatko (01:22:38 -Independent) ha estat segona i Sonia Bassas Torrent, (01:24:00) tercera.
Mentre que en la 16a Volta Popular a l’Estany s'han imposat Nora Massanes Verges (CN Banyoles – 00:25:29) per davant de Guida Pons Triay (CN Banyoles– 00:27:10) i de Sara Dorda Sans (Lluïsos de Mataró – 00:28:29) en la categoria femenina; i Jordi Rabionet Jorda (Contraincendis Girona - 00:21:39) s'ha proclamat campió de la 16a Volta a l’Estany en la masculina. Darrere seu han arribat Arnau Romero Reig (Independent– 00:22:45) i Jerson Josiel Padilla (Independent- 00:22:55).
D’un total de 1.600 inscrits, que han suposat el rècord de participants, 1.286 corredors i corredores, participants de la Mitja (21 km) i la Volta (7 km) han arribat a la línia de meta. 1.041 han estat participants de la Mitja Marató, (287 en categoria femenina i 754 en categoria masculina) i 245 de la Volta a l’Estany (135 categoria femenina i 110 categoria masculina). La cursa, amb el mateix recorregut que l’any passat, passant pels municipis de Banyoles i Porqueres, ha permès que familiars, amics i espectadors poguessin viure, animar i gaudir, de més a prop, tota la jornada a més de combinar l’atractiu de la natura de la zona, la qual cosa ha deixat un gran ambient.
