Marc Gasol preveu invertir "milions" d'euros per remodelar el pavelló de Fontajau a Girona
El president del Bàsquet Girona contempla, si es fa realitat la concessió, una instal·lació per a 6.000 espectadors en partits i que pugui arribar fins els 7.000 en concerts
L'exjugador compta amb la continuïtat de Roberto Íñiguez a la banqueta de l'Spar i també desitja que Moncho Fernández estigui "molts anys" al club
Marc Gasol preveu una inversió de "milions" d'euros al pavelló de Fontajau per adaptar-lo als temps actuals. La instal·lació va pel camí dels 33 anys de vida i, en tot aquest temps, ben poques millores s'hi han fet. El president del Bàsquet Girona, si es confirma que en els pròxims mesos l'Ajuntament els atorga la concessió, ha explicat en una trobada informal amb periodistes aquest matí que ho tenen tot preparat per remodelar l'equipament i que sigui "un nou Fontajau". Tot i que no ha detallat què hi volen fer, sí que ha explicat que l'aforament, actualment situat en 5.600 espectadors, creixeria una mica més, fins als 6.000, que en concerts podrien arribar a ser uns 7.000.
Les obres de millora es farien aprofitant els temps morts entre temporades (el bàsquet s'acaba el maig i no torna la competició fins a l'octubre), i també durant els cursos esportius mirant que fos compatible amb la competició. No ha posat terminis per a disposar d'aquest nou Fontajau, però sí que ha assegurat que hi invertiran "milions". La idea és adaptar-lo als temps actuals i també corregir totes aquelles mancances tècniques que s'han anat detectant darrerament, com ara la il·luminació o els problemes amb la caldera que han fet que durant molts dies els equips no hagin pogut disposar d'aigua calenta.
El dirigent i propietari ha reconegut que s'havia plantejat construir un pavelló amb les dimensions que necessita el club fora de Fontajau, però que ho havien acabat descartant i que reformar l'actual equipament és la millor solució. Pensa que un aforament per a 6.000 espectadors és l'ideal per a la ciutat i que pensar en capacitats de 10.000 o més persones era contrapruduent.
Llums LED
Sobre el tema de la il·luminació, Gasol ha dit que estan treballant per intentar disposar ja la temporada que ve de tecnologia led a la pista central. S'acabaria d'aquesta manera el neguit que hi ha ara, amb els focus halògens, que en cas de microtalls elèctrics s'apaguen i necessiten 20 minuts per tornar-se a encendre. Aquesta temporada diversos partits s'han vist interromputs per aquest motiu, els del Breogán i l'Andorra, d'ACB, i el del Saragossa, de Lliga Femenina, per exemple. Amb la remodelació del pavelló es vol donar més comoditat als espectadors i també adequar l'equipament per fer-hi d'altres esdeveniments.
Perquè, com ha dit el president, la gran obsessió que té és fer del Bàsquet Girona un club viable econòmicament. Això passa pels ingressos que generen els dos equips d'elit gràcies a patrocinadors, abonats i venda d'entrades, però també per diversificar l'oferta de Fontajau i fer que hi passin coses molt més sovint, més enllà dels partits. Així la instal·lació estarà preparada per a rebre concerts (el dia 25 es farà un primer "assaig" amb Joan Dausà, que hi obrirà nova gira en el marc del festival Strenes, amb entrades esgotades), i també podria acollir fires, congressos i activitats culturals i socials.
Amb Íñiguez i Moncho
Durant l'acte d'aquest matí Marc Gasol també ha dit que compta amb la continuïtat de Roberto Íñiguez a la banqueta del primer equip femení, l'endemà que Pere Puig, el director esportiu, apuntés aquesta possibilitat a RAC-1, a falta de tancar la renovació. Moncho Fernández, amb un any més de contracte, continuarà liderant l'equip ACB, i Gasol ha dit que voldria que hi fos "molts més anys" ara que s'ha trobat un tècnic que no només ha connectat amb el club i la grada, sinó que també ha capgirat els resultats d'un equip que en les anteriors tres temporades sempre havia patit per no baixar.
L'expivot ha apuntat que volen donar continuïtat al bloc actual de l'equip masculí i ha assegurat que faran el possible per retenir, per exemple, jugadors com Otis Livingston, que s'ha erigit el gran líder a la pista. En el femení Gasol s'ha mostrat molt satisfet amb el joc desplegat aquesta temporada, més enllà dels resultats, que també són bons, amb la classificació per a la Final Six de l'Eurolliga i un segon lloc ja garantit al final de la lliga regular espanyola. Durant la conversa el president també ha dit que estan disposats a fer passos endavant si es confirma la classificació del Bàsquet Girona per a competicions europees el curs que ve, tot i que el pressupost es mantindrà semblant a l'actual.
Sobre la presència de l'Uni a Saragossa a partir de dimecres, Marc Gasol se n'ha mostrat orgullós i ha insistit a valorar els mèrits de l'equip i el cos tècnic. Preguntat per si esperava més gent en els partits del femení a Fontajau el president ha donat per bona la resposta obtinguda i ha dit que volen anar creixent "pas a pas". La CEO del club, Stefi Batlle, per la seva banda, també ha mostrat la seva satisfacció per a la fita històrica de debutar en una Final Six de la màxima competició continental i ha calculat que a Saragossa hi haurà aproximadament mig miler d'aficionats desplaçats. El primer partit és dimecres a 2/4 de 6 contra el Venècia, amb un lloc a la semifinal de divendres contra Fenerbahçe en joc.
