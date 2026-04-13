FUTBOL
Marie-Louise Eta trenca el gran sostre de vidre del futbol
L’alemanya agafa les regnes de l’Union Berlín masculí i es converteix en la primera dona que entrena un equip de les cinc grans lligues.
A Espanya, no hi ha cap dona que hagi entrenat en les quatre primeres categories
Sergio R. Viñas
El futbol masculí d’elit ha tingut (i té) presidentes, àrbitres, fisioterapeutes, metgesses, psicòlogues... Però fins ara no havia tingut mai una dona que exercís de primera entrenadora. Aquest era el gran sostre de vidre del futbol, enderrocat des d’ahir per Maria-Louise Eta. L’entrenadora alemanya agafa les regnes de l’Union Berlín, cosa que la converteix en la primera dona a la banqueta d’una de les cinc grans lligues europees.
Han hagut de passar gairebé 12 anys des de la gran fita anterior en aquest àmbit. Llavors, Corinne Diacre va assumir la banqueta del Clermont Foot, de la segona divisió francesa, després que una altra dona, Helena Costa, dimitís del càrrec abans de debutar. Diacre va estar més de tres temporades en el càrrec abans d’assumir les regnes de la selecció francesa.
De Diacre a Wittmann
Fa menys, tot just dos anys, Sabrina Wittmann va ser designada entrenadora interina de l’Ingolstadt FC de la tercera categoria alemanya, cosa que va suposar una fita en el futbol professional del país. Tot i que la tasca que li va ser encomanada era per a solament quatre partits, els últims d’aquella temporada, la seva bona feina va provocar que li allarguessin el contracte. Dues temporades després, continua en el càrrec i, fins i tot, ha sigut renovada recentment.
A Espanya, en canvi, el sostre continua sent la Tercera Divisió, és a dir, la cinquena categoria del futbol masculí. Ho va aconseguir, el 2019, Laura del Río al Flat Earth FC, l’equip terraplanista del polèmic Javi Poves i que s’ha acabat reconvertint en el filial del Fuenlabrada. Del Río va durar a la banqueta encara no dos mesos.
Hi havia altres precedents aïllats, però eren en lligues menors i cap en una competició de l’entitat de la Bundesliga. Eta, de 34 anys, trenca la història amb un càrrec interí, però aquest càrrec en principi caducarà quan s’arribi al final de temporada. L’any que ve, tal com ja estava previst, agafarà les regnes de l’equip femení.
La seva, en el fons, és una successió natural. Eta entrenava l’equip sub-19 de l’Union Berlín. Tot i que la permanència a la Bundesliga no és una amenaça, amb 11 punts de renda quan tot just falten cinc jornades, la mala dinàmica de l’equip (2 victòries en 14 partits) ha motivat la destitució del tècnic Steffen Baumgart i la promoció d’Eta.
Una tasca "desafiant"
"M’alegra que el club m’hagi confiat aquesta tasca desafiant. Una de les fortaleses de l’Union ha sigut i és unir totes les forces en situacions així. I, és clar, tinc la convicció que amb l’equip aconseguirem els punts decisius", va apuntar l’entrenadora nascuda a Dresden en declaracions difoses pel club, en les quals no hi ha referències a la seva gran fita com a dona.
Eta ja havia fet caure barreres en el futbol masculí anteriorment, sempre a l’Union Berlín. El 2023, es va convertir en la primera dona assistent a la Champions i mesos després va dirigir l’equip des de la banda durant tres partits a causa d’una sanció del tècnic principal. En el passat, Eta va ser futbolista i va jugar en equips com l’Hamburg, el Werder Bremen i el Turbine Postdam, amb el qual va guanyar la Champions del 2010.
