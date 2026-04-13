Tots els dilluns a les 20:00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x21: la jornada 31 de LaLiga, mercat a la Liga F i entrevista a Álex Cambriles
Moeve Fútbol Zone torna avui, 13 d’abril, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada a LaLiga EA Sports i Liga Hypermotion, amb debat sobre la jornada 31 del campionat, focus en el mercat de la Liga F Moeve i una entrevista a Álex Cambriles, entrenador de l’Aleví A del Real Betis, després del seu recent triomf al torneig de FC Futures
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que posa sobre la taula les claus del moment futbolístic abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de les principals competicions.
La jornada 31, a debat
El bloc principal del programa posa el focus en LaLiga EA Sports, amb la participació de l’exfutbolista Marta Corredera i del periodista Eloy Lecina, que analitzen en profunditat el que ha deixat la jornada 31. Com és habitual, el programa inclou la secció “Unpopular Opinion”, en què els tertulians comparteixen les seves opinions més controvertides sobre l’actualitat futbolística.
L’anàlisi es completa amb la secció de La Firma Prensa Ibérica, en què Álex Mérida, d’El Correo de Andalucía, ofereix les claus de l’enfrontament entre Sevilla i Atlético de Madrid, mentre que Ismael Mateu, d’El Periódico Mediterráneo, analitza el partit entre Athletic Club i Villarreal.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Liga Hypermotion i partits clau
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 35 i desgrana les claus de la categoria.
A més, al bloc de La Firma Prensa Ibérica, la periodista Beatriz Tocón, de La Opinión de Málaga, analitza el duel entre Málaga i Las Palmas, un dels partits més destacats de la jornada.
Mercat a la Liga F
En clau femenina, el programa connecta amb Maria Tikas, que analitza l’actualitat de la Liga F Moeve des de la perspectiva del mercat de fitxatges, repassant les jugadores que podrien canviar d’equip en els pròxims mesos.
FC Futures i protagonistes del futur
L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en el talent jove amb l’entrevista a Álex Cambriles, entrenador de l’Aleví A del Real Betis, campió de l’últim torneig de FC Futures disputat a Brunete.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, actualitat i protagonistes en un moment clau de la temporada.
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Pastora torna a 'muntar follón' després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona