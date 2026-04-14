FUTBOL
Anglaterra i Espanya es desafien a Wembley mirant al Mundial
Les campiones del món i les d’Europa buscaran avui una victòria que les acosti a la cita mundialista de l’estiu que ve al Brasil.
Laia Bonals
Les seleccions femenines de futbol d’Anglaterra i Espanya s’enfronten avui a Wembley (20.00 hores, La 2) en un dels millors duels que poden veure’s avui dia, una cita amb vista a la classificació per al Mundial del 2027, que se celebrarà al Brasil.
Els partits entre els dos conjunts s’han convertit en el clàssic de seleccions a escala mundial. "És un boníssim senyal. No podíem imaginar-nos ser en un cartell de partits d’alt nivell. A la gent li agrada veure’ls i a les jugadores ens agrada jugar. Confiem molt en nosaltres en el que hem de fer", va explicar ahir Irene Paredes en la prèvia del partit a Wembley, un estadi on Espanya encara no ha aconseguit una victòria. "És un camp històric, senya d’identitat de la selecció anglesa, és meravellós que la selecció jugui aquí els seus partits a casa. És la meva segona vegada, contenta de ser aquí i poder representar la selecció", va afegir la central del Barça i del combinat nacional.
Mentre que Paredes repeteix, per a Sonia Bermúdez, la seleccionadora, serà el debut. "És la primera vegada que vinc. És espectacular. Demà [per avui] el tindran ple, és un camp preciós. [És un partit que] qualsevol futbolista vol jugar, és dels clàssics. Serà bonic de veure i es decidirà per petits detalls. Tant de bo ens puguem emportar aquests tres punts", va sentenciar la seleccionadora davant un xoc per al qual s’han venut més de 75.000 localitats de les 90.000 posades a la venda.
Una lliga més competitiva
Serà també un partit especial per a Mariona Caldentey, jugadora de l’Arsenal des de fa dues temporades i que recentment ha complert ja 100 partits com a internacional amb Espanya. La seva adaptació a l’Arsenal i Londres va ser relativament senzilla per a l’exblaugrana. "Evidentment hi ha molts canvis: sortir de la zona de confort, no només pel que fa al club i futbol, sinó també d’estil de vida. L’hivern és dur: molt fred, poc sol, moltes hores de foscor. Però estic contenta. És un canvi que m’ha anat bé, estic aprenent molt i disfrutant de l’experiència. I crec que m’està fent millor jugadora", va explicar a EL PERIÓDICO.
També valora la competitivitat de la Lliga anglesa, amb menys equips que a Espanya (12 per 16 de la Lliga F) i que permet que les futbolistes no tinguin viatges tan llargs i juguin menys partits. Tot això unit a una professionalització real de la Lliga. "L’últim pot guanyar el primer", una cosa que no es veu a Espanya.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat
- Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s'enduen tabac per valor de més de 9.000 euros
- Necrològiques del 13 d'abril de 2026