LLIGA DE CAMPIONS | EL PARTIT DEL METROPOLITANO
El sisè partit és el de la glòria
L’Atlètic i el Barça dirimeixen l’últim duel de la sèrie amb el pas a les semifinals de la Champions en joc. Flick rumia els dubtes de l’alineació i confia a veure la millor versió del seu equip per a la remuntada.
Joan Domènech
El sisè partit de la sèrie amb l’Atlètic, l’últim, conté la traca final. La glòria de l’accés a les semifinals, deixant pel camí d’un duríssim rival per trobar-se el vencedor de l’Arsenal-Sporting de Lisboa. Un axioma que serveix per a qualsevol de tots dos. L’heroïcitat, l’apoteosi, es multiplicarà en el cas del Barça si aconsegueix remuntar en territori enemic el 0-2 del Camp Nou.
No han faltat les veus barcelonistes que transmeten fe, confiança i esperança des de poc després que es consumés la derrota dimecres. Potser es tracta, en el fons, d’una mera il·lusió que tots promouen per mantenir les expectatives d’èxit, com va proclamar Lamine Yamal després de l’anada: "Això no s’ha acabat". O potser és que tots s’abracen a la percepció de Hansi Flick, el més gran de tots, el líder, l’ésser més racional. "En els partits contra l’Atlètic de Madrid, sovint hem sigut el millor equip", va dir a la sala de premsa del Metropolitano. Cosa que no li ha servit per guanyar sempre. Dels cinc, el Barça ha vençut en tres (els de la Lliga i la tornada de la Copa) i n’ha perdut dos (les anades de la Copa i la Champions).
Moments a favor
Flick té raons fundades per proclamar que el Barça pot batre l’Atlètic. Pel nivell de joc de l’equip, per la capacitat golejadora, per la qualitat dels futbolistes. I podria invocar la possibilitat que les eventualitats, els imprevistos, li somriguin. "Sovint els partits es decideixen per un moment i tant de bo que caigui a favor nostre", va raonar, pensant en un disbarat com ara que l’àrbitre expulsi un jugador de l’Atlètic i el Barça s’avanci per 0-1 abans del descans. Com va passar en l’anada.
No hi compta Flick, ni de bon tros, i sí amb la influència que exercirà l’atmosfera que hi haurà al Metropolitano. Un factor tan conegut com la pressió inicial que exercirà l’Atlètic i que durarà fins que s’emporti un ensurt del Barça, obligat a atacar amb convicció que el duel durarà molts menys minuts que els 90 reglamentaris.
"Estem convençuts del que necessitem i jugarem la mena de partit perquè passi, que volem continuar endavant i jugarem el partit perquè succeeixi el que volem que passi", va explicar Diego Simeone, entrenador blanc-i-vermell, que té molt clar l’onze que alinearà per eliminar el Barça de la Champions per tercera vegada. Ja ho va aconseguir el 2014 i el 2016.
Flick haurà de donar unes quantes voltes a l’alineació del seu equip. Sancionat Pau Cubarsí (n’hi ha 14 d’advertits de sanció per a la semifinal) ha de discriminar entre Ronald Araujo i Eric Garcia, en la posició de central; entre Eric, Frenkie de Jong i Gavi, de migcampista, i entre Fermín i Dani Olmo com a interior.
Subscriu-te per seguir llegint
