Segona FEB
Surís, sobre l'empenta del Pavelló Vell: «N’era conscient, però no a aquest nivell»
El tècnic del Bisbal assegura en la celebració de la permanència que l’afició té gran part de la culpa que s’hagi aconseguit l’objectiu
Gerard Ullastre
A la festa d’aquest cap de setmana passat amb motiu de la celebració de la permanència del Sol Gironès Bisbal Bàsquet a Segona FEB, Eric Surís va reconèixer que, tot i que ja n’estava advertit, l’ha sorprès la intensitat amb què es viuen els partits al Pavelló Vell. «N’era conscient, però no a aquest nivell», va confessar el tècnic català, que va qualificar de «clau» el paper que ha tingut l’afició per assolir una salvació que ja estava segellada tot i la desfeta dels empordanesos davant l’Osca just abans de la celebració. Una derrota que no va tacar una jornada que va servir per commemorar un curs històric que col·loca als bisbalencs com el sisè millor equip de Catalunya. Per davant seu només estan els cinc integrants de l’ACB: Barça; Joventut; Girona; Manresa; i Lleida.
La jornada va comptar amb parlaments del president, de l’entrenador i dels dos jugadors més mítics d’aquesta plantilla: l’Isaac Valera i en Xevi Torrent. La celebració va estar plena de moments emotius com la projecció d’un vídeo que recollia els millors moments de la temporada o càntics conjunts entre els jugadors i el Pavelló Vell que demostraven una connexió molt forta.
«Això ho havia vist abans de venir aquí, la gent em deia: ‘Hòstia! Quin ambient que hi ha a la Bisbal, és una passada!’» va explicar l’extècnic de l’Uni, que va afegir: «No només és que hi hagi ambient, sinó que a més hi ha molta química, perquè és una afició que empeny, que ens entén, i que entén de bàsquet. I ens ha ajudat a competir durant tots els partits aquí a casa i a batre rivals molt potents». En aquest sentit, Surís va voler destacar el «valor» d’uns seguidors que, a més de celebrar els triomfs, «acompanyen i animen» en els moments difícils: «Ho valoro molt, és molt positiu, i per això estic tan agraït».
L’entrenador del Bisbal va subratllar el mèrit que té l’equip per afiançar-se a la categoria en el context «d’una lliga tan física i competida». Unes característiques que Surís sempre ha tingut clar que requerien una defensa sòlida per evitar despenjar-se a la taula classificatòria. El tècnic català va posar encara més èmfasi en la protecció de la cistella arran d’una primera volta que no va anar com s’esperava. Ningú havia dit que mantenir-se a la tercera categoria estatal fos un camí de roses.
«Havíem de millorar molt en defensa, i no em cansava de dir-ho», va insistir Surís. La millora en defensa va provocar un increment de la competitivitat que, sumat a les noves incorporacions del mercat d’hivern, van fer que el Bisbal fes «dues passes endavant». «La defensa és el que et dona competitivitat i el que et permet estar en una categoria. Si tu ets capaç de defensar a tothom, ets capaç de competir contra tothom, i així ho hem fet», va concloure l’entrenador dels del Pavelló Vell, que des del començament de la temporada ha manifestat la necessitat d’encaixar pocs punts i ser sòlids en defensa per poder aconseguir «aquesta gran fita».
