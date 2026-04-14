Ciclisme
La Tramun serà la prova final de la Copa del Món XCM a la Sea Otter Europe
Les proves de Cross Country Marathon (XCM) del festival ciclista tindran lloc el proper 20 de setembre
Les Planes d'Hostoles ha acollit aquest matí la presentació de la Copa del Món Cross Country Marathon i de la resta de proves XCM del festival internacional de ciclisme de la Sea Otter Europe. Els millors corredors del planeta se citen un any més per batallar en una cita que enguany tindrà un component decisiu, ja que La Tramun serà la sisena i última prova de la Copa del Món, on es decidirà el títol final de la disciplina. Un recorregut que exigeix la màxima capacitat física i tècnica a l'escenari incomparable dels senders de la comarca de Girona. El ventall d'opcions també ofereix quatre alternatives més per gaudir del BTT més autèntic per a tots els nivells i condicions físiques.
L'acte ha tingut la presència de Miquel Reverter, diputat de la Diputació de Girona; Marc Puig, alcalde de Les Planes d’Hostoles; Jaume Boix, president del club BTT Fornells i el CEO d'Ocisport, Albert Balcells.
L'organització ha obert inscripcions de totes les proves, que es poden tramitar mitjançant aquest enllaç: https://www.seaottereurope.com/ca/proves-esportives/
La Copa del Món XCM: el gran aparador mundial
El principal reclam serà la Copa del Món. Per segon any consecutiu el recorregut de l'emblemàtica prova de La Tramun s'integra dins el programa esportiu de la Shimano Sea Otter Europe Girona-Costa Brava by Garmin i forma part de la Copa del Món. Així, l'inici es donarà a les Planes d'Hostoles i finalitzarà al festival.
S'espera novament una participació internacional del màxim nivell competitiu. El recorregut tindrà una distància de 89 quilòmetres amb desnivell positiu de 2.750 metres i desnivell negatiu de 3.000 metres.
Una infinitat de senders en què la tècnica i la resistència física seran claus per estar a la batalla. Una cursa que es podrà disputar tant a Elit com a Master. En aquest sentit, el director de la Tramun, Albert Balcells, ha destacat que es tracta d’un “territori espectacular, amb un recorregut immillorable i un esperit competitiu que defineix perfectament la prova”.
La Tramun Sea Otter Europe: mateixa experiència fora de la Copa del Món
L’organització oferirà alternatives per als que volen viure la mateixa experiència que els millors corredors del planeta. Així, el mateix recorregut de la Copa del Món també estarà disponible per participar fora del format de la pròpia Copa del Món. En aquest cas, hi haurà opció d'escollir la modalitat competitiva o la modalitat OPEN, on serà possible participar amb llicència d'un dia.
A més, aquest any també hi haurà La Tramun Sea Otter Europe Curta, en què el recorregut es retalla a 45 quilòmetres per anar de forma directa des de les Planes d'Hostoles fins a Sea Otter Europe a Girona. El president del Club BTT Fornells, Jaume Boix, ha ressaltat la importància de la prova per al territori, destacant “la necessitat de portar esport arreu del territori i generar referents que motivin el jovent”.
SCOTT Marathon BTT: darrer repte del campionat XCM
D'altra banda, també hi haurà l'opció de participar a la SCOTT Marathon BTT. La sortida i l'arribada d'aquesta prova serà dins del festival de la Sea Otter Europe. Es tracta del tercer lliurament de la temporada d'aquest campionat de XCM; una manera espectacular de formar part duna prova de pur MTB.
La SCOTT Marathon BTT tindrà dos recorreguts. La distància llarga (XCM) comptarà amb 55 quilòmetres, mentre que la curta (XCP) serà de 40 quilòmetres.
Ambdues distàncies es podran disputar de manera competitiva dins la categoria PRO i de manera no competitiva dins la categoria OPEN.
Des de l’àmbit institucional, el diputat Miquel Reverter ha posat en valor “el compromís de la Diputació de Girona amb aquest model esportiu sostenible i respectuós amb l’entorn”, mentre que l’alcalde de les Planes d’Hostoles, Marc Puig, ha destacat “l’impacte econòmic que genera al municipi i la importància d’oferir aquest paisatge tan privilegiat a ciclistes de tot el món”.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions