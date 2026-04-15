Un dinar a cal pitxitxi per celebrar la salvació del SHUM
La plantilla del SHUM va aplegar-se diumenge al migdia per seguir la derrota del Sant Just contra el Lleida que li va donar la permanència matemàtica
Maçanet de la Selva gaudirà una temporada veient el millor hoquei estatal al poble després de segellar la permanència a la màxima categoria el cap de setmana passat. El sac estava ben lligat amb, a dins, un tresor preuat i treballat alhora en forma de continuïtat a l’OK Lliga la temporada que ve. Mancava tan sols fer-hi una segona vaga. Un nus més fort que confirmés que la salvació no s’escaparia. Feia falta puntuar a la pista del Barça o bé que Cerdanyola i Sant Just no ho fessin contra el Rivas i Lleida. La primera premissa era complicada i els de Jordi Garcia van perdre (2-0) al Palau, però al vespre el Cerdanyola va fallar. Per diumenge quedava esperar que el Sant Just perdés amb el Lleida (2-4) i així va ser. La plantilla del SHUM Frit Ravich es va aplegar per dinar i seguir el partit a can Roger Presas, un dels màxims golejadors de la categoria, que ha anunciat fa poc que a final de temporada penja els patins i l’estic. «És el final de carrera desitjat. Estem molt contents pel rendiment i el compromís d’en Roger. Aquesta temporada ha fet uns números boníssims i ens ha ajudat molt», deia el director esportiu, Albert Oller.
L’alegria de la plantilla veient la victòria del Lleida a Sant Just estava justificada. Enrere quedava un curs sofert, amb alts i baixos, en què s’ha hagut de pedalar molt per arribar a la meta final amb un somriure. «No ha estat gens fàcil. Ha estat molt competit i al final tot ha anat bé. Estem supercontents. És un èxit del club en general. Gràcies a la bona feina del primer equip, els petits de la casa tindran l’oportunitat de continuar veient els millors jugadors de la Lliga al poble», subratlla Ollé. El màxim responsable esportiu destaca el «factor equip» com un dels grans secrets d’aquest SHUM que encarava el repte de mantenir-se a OK Lliga sense el seu jugador franquícia, Jordi Adroher, retirat l’estiu passat. «Això demostra la fortalesa de tenir un bon equip i no només un bon jugador. Som el SHUM i hem de ser forts com a equip, com a bloc. El SHUM té molta força en aquest sentit».
De futur, encara no se parla encara, tot i que si una cosa té clara Oller és la de continuar treballant i regant el planter perquè a mitjà termini se’n recullin fruits. «El que hem se’n és formar jugadors com en Roger (Presas), Adroher, Romà Bancells, perquè tinguin recorregut i, si poden explotar el seu potencial a casa, millor». L’OK Lliga es reprendrà d’aquí a dos dissabtes (dia 25) amb la vista del Calafell, en el darrer partit de Presas a Maçanet i es tancarà a la pista del Sant Just en l’última jornada.
