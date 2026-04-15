Girona es deixa notar a Saragossa

L'afició de l'Spar Girona, avui al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa.

L'afició de l'Spar Girona, avui al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. / FIBA

Jordi Roura

Jordi Roura

Saragossa. Enviat especial

L’afició fa una càlida rebuda a les jugadores quan arriben

Els seguidors de l’Spar Girona es van fer notar ja des d’un parell d’hores abans del partit a l’exterior del pavelló Príncipe Felipe. A 2/4 de 4 de la tarda va arribar l’autobús amb l’equip i les jugadores i l’staff tècnic van rebre una càlida rebuda per part d’una trentena d’aficionats gironins. Dins del pavelló van ser uns 300.

Marc Gasol, Xus Escosa i Pere Puig, amb l’equip

El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol; el Mànager General, Xus Escosa; el director esportiu de l’equip femení, Pere Puig, i la CEO del club, Stefi Batlle, van representar-lo a Saragossa en el partit de quarts. A la llotja també hi era el representant territorial d’Esports a Girona, Narcís Casassa.

L’abraçada de Marta Canella amb l’exbase Ygueravide

Abans del partit es van retrobar al costat de la pista Marta Canella, que segueix de baixa pel cop que va rebre contra el Joventut, i l’exbase de l’Spar Girona Sandra Ygueravide, ara integrada a l’equip de retransmissions de Movistar+. Es van fondre en una abraçada i van estar xerrant una estona. Durant uns minuts també s’hi va afegir Chloe Bibby.

Notícies relacionades i més

Joaquim Vidal i Cayetano Pérez tampoc s’ho perden

L’històric partit de l’Spar Girona als quarts de final de la Final Six també va portar a Saragossa Joaquim Vidal, patrocinador de l’equip des de fa més d’una dècada a través de la firma Spar, i el president de l’Uni Girona (el club segueix viu tot i la fusió) Cayetano Pérez.

