L'afició de l'Spar Girona es deixa veure a Saragossa
A dues hores per l'inici del partit de quarts de final de l'Eurolliga contra el Reyer Venècia l'afició de l'Spar Girona es comença a mobilitzar a l'exterior del pavelló Príncipe Felipe. Desenes de seguidors ja mostren bufandes, samarretes i càntics a l'espera d'un partit històric per al club i el bàsquet català. Les jugadores han rebut el caliu dels seguidors a l'entrada al pavelló en la seva arribada abans de la Final Six.
Subscriu-te per seguir llegint
