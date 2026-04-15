Laura Quevedo: "Hi hem posat el cor i al final ha sortit cara"
Les jugadores de l'Uni celebren la classificació per a la semifinal de la Final A6 de divendres, on ja espera el Fenerbahce
"Serà un partit diferent dels que hem jugat contra elles aquesta temporada", assegura Coulibaly
Cares d'alegria i satisfacció entre les jugadores de l'Spar Girona després de la victòria contra el Venècia que les classifica per a les semifinals de la Final A6 de l'Eurolliga. Una fita històrica per al club gironí que divendres es veurà les cares amb el totpoderós Fenerbahce. No ha estat fàcil superar les italianes, que mai s'han acabat de desenganxar del partit fins a gairebé als darrers segons. "Uns quarts de final de l'Eurolliga mai són fàcils. Se'ns han acostat una mica però hi hem deixat el cor i al final ha sortit cara", deia refeta, Laura Quevedo al final del partit. En la mateixa línia es mostrava Mariam Coulibaly, que ja pensa en el duel de divendres. "Cada partit és complicat. Hem millorat la defensa per poder guanyar i ara toca continuar concentrades i treballar el que no ha funcionat avui per poder guanyar divendres".
Quevedo dedicava la victòria als aficionats gironins desplaçats a Saragossa. "La victòria ens permet continuar aquí fins diumenge. Estem molt contentes per tota la gent que ha vingut des de Girona i que es va endur una bona garrota a Tarragona a la Copa". De cares al duel contra les turques, Coulibaly recorda que serà un partit "diferent" dels que han jugat aquesta temporada. "Treballarem bé i canviarem coses", avisa.
