L'Spar Girona fa història plantant-se a les semifinals de l'Eurolliga (70-64)
L'equip de Roberto Íñiguez ha estrenat la Final Six amb una victòria contra el Venècia
L'Spar Girona encara ha de jugar el partit més important de la seva història. Ens pensàvem que seria avui, però amb la victòria contra el Venècia (70-64), sobreposant-se una vegada més a tots els contratemps, escriurà una plana més de la seva història disputant per primera vegada divendres unes semifinals d'Eurolliga contra el Fenerbahçe. El primer objectiu, allargar l'estada a Saragossa fins diumenge, perquè, passi el que passi contra les turques les gironines optaran a ser terceres, com a mínim, s'ha complert. L'equip i l'afició podran gaudir del torneig amb tota la intensitat, fins el darrer dia, exportant el famós orgull gironí a la màxima competició continental. Sense Canella, Carter ni Merceron l'Uni ha fet un esforç brutal per ser a les semifinals, premiat per l'afició desplaçada i també pels propis seguidors locals.
Una cistella de Holm sobre la botzina ha permès enviar el partit al descans amb l'Spar dominant d'onze (39-28) després d'una intensa batalla en la primera part. El punt d'inflexió s'ha de buscar en el parcial de 10-1 que l'equip gironí ha infligit al seu rival, culminat per un triple de Guerrero (35-24) a poc més de dos minuts per la mitja part. L'equip gironí dominava, però un parell d'accions, que per mala fortuna havien acabat amb la pilota escopida pel cèrcol, impedien que això es materialitzés en el resultat. L'equip s'hi feia en defensa i quan van entrar un parell de triples (Coulibaly i Guerrero) i es va assecar l'atac italià, la diferència es va ampliar. A més, el Venècia estava especialment desencertat en el triple (2/10 al descans) i tenia Dojkic, amb 7 punts, com la seva jugadora més determinant.
L'Spar ja havia tingut un primer avantatge de 9 punts al primer quart (19-10) després que un triple de Bibby obligués el tècnic del Venècia a demanar el primer temps mort. En aquella ocasió, però, el rival ha tornat de seguida al partit, amb un triple de Mavunga que l'empatava a 19 després d'un 0-9 de parcial, amb el qual es tancava el primer Quart. Després, en el segon, ha trobat l'encert l'Uni, amb Coulibaly i Jocyte com a jugadores més encertades en atac, i amb Ainhoa López durant molts minuts de base, davant la Baixa de Carter, per donar descans a Holm.
L'afició gironina es feia notar des de la grada, mentre el públic local anava arribant al pavelló, preparat per viure a continuació el Saragossa-Landes amb una altra plaça per a les semifinals en joc. Coulibaly era el referent, molt solvent darrere i també en atac, batallant amb les pivots italianes i, sovint, rebent sense que els àrbitres xiulessin les faltes. Un bàsquet de Holm ampliava la diferència a +13 (43-30) a 6.30 per acabar el tercer quart. Però un 2+1 de Cubaj acostava el Venècia (45-37). El Venècia s'ha posat a 4 (47-43) amb dos triples seguits de Dojkic i Pan. L'Uni ha sobreviscut i Pendande ha tornat el +9 (54-45).I no només això, a sis segons per tancar el parcial Jocyte ha situat el 56-45 des del tir lliure.
La batalla dels últims deu minuts ha sigut èpica. Cada punt era lluitat. Però en una final europea no tens temps de llepar-te les ferides i l'Uni, tot i les baixes i la curta rotació, ha continuat pelant-se els genolls. A sis minuts del final guanyava de 9 (60-51).La manera com Holm ha celebrat una falta en atac rebuda demostrava com de concentrat i posat estava l'equip gironí. I més quan en la següent jugada Coulibaly donava un +11 a l'Uni (62-51) amb 4.52 per disputar. L'equip ha sabut jugar sempre al ritme que requeria el partit i s'ha entrat als dos últims minuts amb +9 (66-57). Encara no hi havia res fet. El Venècia ho ha lluitat fins el darrer moment. A un minut, l'Uni només dominava de quatre (68-64). Bibby ha errat un triple però el rebot se l'ha quedat l'equip gironí.
El partit l'ha sentenciat Holm amb dos tirs lliures a vuit segons del final. La victòria ha estat molt celebrada per les jugadores i l'afició de l'Spar Girona, però també pels locals, comptant amb el suport dels seguidors del Casademont Saragossa.
