Roberto Íñiguez: "És un dia històric, m'agrada tornar l'estima que m'ha donat el club i la ciutat de Girona"

L'entrenador de l'Spar Girona diu que ara vol "gaudir" abans de pensar en el partit de divendres contra el Fenerbahçe

Roberto Íñiguez durant el partit. / FIBA

Jordi Roura

Girona

El tècnic de l'Spar Girona ha comparegut visiblement satisfet a la sala de premsa i ha fet aquestes valoracions del partit:

  • És un dia històric, estem entre els quatre millors d'Europa. Hem de gaudir perquè no sé si hi tornarem. Per a mi Girona serà especial sempre. Sempre que fem un èxit és especial, quan vam entrar a Eurolliga l'any passat, ara això. És tornar l'estima que m'ha donat la ciutat i el club.
  • Per a mi era important guanyar i seguir fins diumenge per les jugadores. Tinc frustració per no haver arribat aquí amb l'equip que vam ser, amb la plantilla sencera, perquè no sé fins on hauríem arribat. Ara estic orgullós perquè han superat les dificultats. Ara vull gaudir, ja pensaré en divendres. L'equip, evidentment, no està per tres partits, però "que nos quiten lo bailado".
  • Hem superat totes les adversitats i estic molt orgullós de les jugadores. Els ho he dit al vestidor. El meu somni era viure tota l'experiència fins diumenge
  • Fenerbahçe? No hi he pensat molt. Intentarem competir el millor possible. Ells vindran sabent que hem jugat dimecres, amb poques jugadores... veurem. No tinc massa més a dir. I el rival serà Miguel (Méndez), hem jugat moltes finals, jo sempre perdent. Encara que molta gent diu que he perdut moltes finals, estic orgullós d'haver-hi arribat. I ara també.

