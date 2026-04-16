Una lesió deixa KO Alcaraz a Barcelona
El tennista murcià anuncia abatut que una malaltia al canell li impedeix continuar jugant. "Les proves demostren que és una lesió una mica més seriosa del que esperava", admet.
Begoña González
Hi havia un cert rum-rum des de primera hora d’ahir al Reial Club Tennis Barcelona-1899 en relació amb l’estat físic de Carlos Alcaraz. Dimarts, en el seu debut a la pista Rafa Nadal contra Otto Virtanen, va haver de ser atès al final del primer set per un dolor al canell que ja havia tingut en altres ocasions. Després del partit, va afirmar que "escoltaria" el seu cos "i l’equip", i ahir, després de no acudir a la seva hora d’entrenament establerta a les 12 del migdia per l’organització, els pitjors presagis van començar a agafar força. A la tarda, va ser el mateix Carlos qui va confirmar en una roda de premsa convocada d’urgència que havia pres la decisió de retirar-se del torneig.
En tot just una setmana, el murcià té previst estar jugant al Masters de Madrid i, després d’això, a Roma. "Em remeto a les paraules que vaig dir ahir. És una situació que creia que havia sentit prèviament i no aniria a més, que eren simples molèsties d’exigència de la setmana, però vistes les proves d’avui, és una lesió una mica més seriosa del que esperava", va explicar Alcaraz en roda de premsa.
El tennista, que va arribar capbaix a la compareixença, va afirmar que aquesta situació era "estranya i difícil" per a ell. "És estrany i difícil asseure’m aquí per segona vegada i comunicar que no puc seguir en el torneig. Ahir al partit vaig sentir després d’una restada que em va vèncer el canell i vaig començar a sentir una molèstia que va anar a més", va explicar sense opció a preguntes.
"Com ja he dit, he d’escoltar el meu cos i fer el que em va millor perquè no em repercuteixi després per a un futur. Per això m’esborro d’aquest torneig que sempre ha sigut per a mi excepcional, meravellós i superespecial. Personalment, no m’agrada esborrar-me de cap torneig, però en especial encara menys d’aquest", va dir.
Perdó a l’afició
"Amb molta tristesa he de tornar a casa a començar la recuperació al més aviat possible amb el meu equip, els metges i el físio per intentar estar tan sa com abans millor per als tornejos que tinc en un futur", va acabar Alcaraz abans de sortir de la sala demanant disculpes. L’estrena de la jornada nocturna d’avui a Barcelona amb el partit de vuitens entre el murcià i el txec Tomas Machac prometia una espectacular jornada de tennis, i serà substituït per l’encreuament entre Arthur Fils i Brandon Nakashima.
Amb la marxa d’Alcaraz, ara mateix la màxima aspiració d’un tennista espanyol és la de Rafa Jódar, que es troba ja a quarts de final. El madrileny, de 19 anys, va vèncer ahir l’argentí Camilo Ugo Carabelli per 6-3 i 6-3. Jódar, a més, davant l’absència d’Alcaraz en el programa de la jornada, ja havia substituït el murcià en l’horari estel·lar, el de les televisions, i va aconseguir omplir la pista Rafa Nadal, que no acostuma a veure aquestes massificacions fins a les fases més tardanes del torneig.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»