El Madrid se’n va el dia que és un equip
L’expulsió de Camavinga al minut 86 i el gol de Luis Díaz, tres minuts després, deixen els blancs a la cuneta i confirmen una altra temporada sense títols. L’equip d’Arbeloa se’n va de la Champions la nit del seu millor partit.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid va escriure l’epitafi d’una altra temporada maleïda en el seu millor partit a la Champions. Un duel jugat amb orgull i mirant als ulls el Bayern, a qui va tenir acovardit durant molts minuts. Però aquesta vegada la sort, la mateixa que tantes vegades l’ha somrigut, li va girar l’esquena. Just el dia en què tots van córrer i en una altra nit en què van trobar a faltar Courtois, el porter miracle. Va morir dempeus, però de poc li val perquè ara queden dos mesos de travessia pel desert buscant culpables per explicar aquests dos anys sense títols.
Tiroteig a la primera meitat
L’idil·li del Reial Madrid amb la Champions transcendeix de les forces paranormals. Només així s’explica la mutació de Neuer d’heroi a l’anada en malvat a la tornada. Només 36 segons va tardar el Reial Madrid a igualar l’eliminatòria. Una mala passada del porter va arribar als dominis de Güler, que va agrair el regal clavant una rosca deliciosa a la xarxa. Els blancs pensaven que tot aniria bé, però quatre minuts després una centrada a l’àrea de Kimmich va ser rematada per Pavlovic davant la passivitat de Lunin. Error per error. El duel era un intercanvi de cops entre dos pesos pesants.
Als 28 minuts Arda va enroscar una falta al costat del pal i Neuer va tornar a fallar estrepitosament. El Madrid fluctuava al voltant d’un Bayern histèric emporuguit davant el fantasma blanc. Els bavaresos monopolitzaven la pilota i els d’Arbeloa s’anaven aculant, fins que Kane va rebre sol i va aconseguir l’empat. Poc li va durar l’alleujament a Kompany perquè quatre minuts després una cavalcada de Vinícius va acabar amb una assistència a Mbappé, que va aparèixer per marcar el tercer. Tres xuts, tres gols. El Bayern estava tocat.
El partit transitava per llocs comuns per a aquest Reial Madrid, atrinxerat a la seva àrea, corrent menys i sense tanta pilota. De tota manera, en tenia prou amb les estampides. Mbappé va poder sentenciar a passada de Trent mentre se li acabava la paciència a un Bayern dens com l’asfalt. La importància de l’enfrontament es resumia en el compromís de Vinícius i Kylian, arremangats en tasques defensives.
El partit era un rondo bavarès, però carregat de passades horitzontals i intranscendents. Els d’Arbeloa, per la seva banda, vorejaven el cop de gràcia en cada arrencada que feien. Una altra de Mbappé no va acabar amb una rematada de Vinícius per centímetres. Només Olise creava perill col·locant-la amb efecte a l’escaire de Lunin després de les seves diagonals.
I llavors Camavinga va veure dues grogues en vuit minuts, la segona injusta per una suposada pèrdua de temps. Massa poc per deixar un equip en inferioritat. El Madrid es reorganitzava quan tres minuts després Luis Díaz es girava dins de l’àrea i clavava un xut brut que va tocar Militao abans d’entrar a la xarxa.
A un minut del final, més el descompte, els blancs estaven fora després de fer el seu millor partit en aquesta Champions. Olise va posar el colofó en l’última jugada amb un gran gol. Arbeloa s’aferrava a la samarreta abans del partit i no en va tenir prou. Aquesta vegada ni tan sols en va tenir prou amb el futbol.
L’Arsenal, a semis
L’Arsenal de Mikel Arteta serà el rival de l’Atlètic de Madrid després d’aconseguir empatar a zero a Londres i mantenir així l’avantatge mínim que havia aconseguit a Lisboa en l’anada contra l’Sporting de Portugal. El gol de Kai Havertz al minut 91 a l’estadi lusità va resultar decisiu.L’Atlètic s’enfrontarà a l’Arsenal per una banda del quadre, sense haver guanyat cap dels dos equips. Per l’altra, el París Saint-Germain s’enfrontarà al Bayern de Múnic, una semifinal en què els bavaresos acumulen sis títols de campions d’Europa i els francesos una, que els converteix en vigents campions.
Subscriu-te per seguir llegint
