Moncho continua eixamplant la llegenda a Girona
El tècnic gallec arribarà diumenge contra el València al seu partit número cinquanta com a entrenador del Bàsquet Girona
Renovat fins al 2027, Marc Gasol deia dilluns que confiava que Moncho Fernández continués «molts més anys» ara que s’ha trobat un tècnic que no només ha connectat "amb el club i la grada", sinó que també ha sabut capgirar els resultats d’un equip que en les anteriors tres temporades sempre havia patit per esquivar el descens. Sense fer fressa i a còpia de feina ben feta, el tècnic gallec és el líder d’un Bàsquet Girona que continua creixent. També creix Moncho, que està escrivint les millors planes del club a l’ACB i que qui sap si serà el tècnic que durà el club a Europa. El que sí que farà diumenge contra el València a Fontajau serà arribar als cinquanta partits amb el conjunt gironí. Moncho va dirigir el curs passat 23 partits i enguany ja en duu 26, per quedar-se a les portes del mig centenar. A més a més, a manca de vuit jornades per acabar la lliga, el gallec atraparà els 500 a l'ACB també aquesta temporada perquè fins ara n'acumula 493.
Mentrestant, l’equip continua preparant el partit contra el València pendent de l’estat físic de Fernández i Maric. En aquest sentit, el duel serà l’estrena de Cameron Hildreth a Fontajau, que fins ara ha gaudit de minuts -pocs- a Granada i Tenerife. «Es primers dies de ser aquí tot era diferent, el club, l’atmosfera. Gràcies als companys, m’he adaptat bé i tinc moltes ganes de gaudir fins a final de temporada», ha dit aquest migdia. Hildreth assegura que està expectant per estrenar-se a Fontajau. «Els companys m’han dit que hi ha molta fressa, energia i tinc ganes de viure-ho», destaca.
