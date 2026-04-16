El Sarrià infantil femení fa història a l'handbol català

Es tracta del primer cop que un club femení de la demarcació accedeix al Top 6 de la Lliga Catalana, que es disputarà el cap de setmana vinent a Sarrià, i a la fase Sector del campionat d'Espanya

L'equip infantil femení del Sarrià / UE Sarrià

Redacció

Girona

L’equip infantil de la UE Sarrià ha fet història, convertint-se en el primer equip femení del club i de les comarques de Girona que aconsegueix classificar-se pel Top 6 de Catalunya i pels Sectors del Campionat d’Espanya. Una fita esportiva d’alt nivell que consolida el creixement del projecte femení i que situa Sarrià de Teral mapa de l’handbol base català. A més a més, la fase del Top 6 de la Lliga Catalana Infantil Femenina es disputarà al pavelló de la UE Sarrià el cap de setmana que ve. Durant la fase final, l’equip local disputarà dos partits. El primer serà el dissabte 25 (11:30) mentre que el segon serà l’endemà diumenge, la final (13:00) o el partit pel tercer i quart lloc (11:15).

El club gironí habilitarà servei de bar i brasa durant tota la competició per oferir un ambient festiu i familiar al pavelló. En aquest sentit, la UE Sarrià fa una crida a tota la ciutadania, aficionats i amants de l’esport, perquè omplin el pavelló i donin suport a unes jugadores que estan protagonitzant una temporada excepcional.

